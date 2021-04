Google Pixel Watch : la future smartwatch se montre !

Le célèbre leaker John Prosser a réussi à obtenir des images de la future Pixel Watch. Cette smartwatch made in Google se dévoile grâce à des rendus 3D. Depuis environ trois ans, Google dépense une grande énergie pour mettre au point une smartwatch sous Wear OS capable de rivaliser avec les modèles de chez Apple. Malgré plusieurs échecs et le rachat de Fitbit, l’entreprise de la Silicon Valley ne lâche rien et devrait nous dévoiler son futur modèle phare dans les mois à venir.

Source : John Prosser et Rendersbyian

Pixel Watch, la montre de référence par Google

Il y a quelques jours, le leaker John Prosser à mis une vidéo en ligne sur sa chaine YouTube « Front Page Tech ». Dans cette vidéo, il dévoile plusieurs rendus 3D. Ces derniers proviennent d’une grande volumétrie de photos qu’il a reçue d’une source fiable. Mais cette dernière, pour éviter tout problème, à demander à ce que les photos ne soient pas publiées telles quelles. Le youtuber s’est mis en relation avec Rendersbyian, un spécialiste des rendus 3D afin qu’il réalise une projection de ce que sera la future Pixel Watch.

Source : John Prosser et Rendersbyian



Grâce à cette modélisation, nous pouvons nous rendre compte du design de la smartwatch. Google nous propose un écran rond avec des bords incurvés. À noter également qu’il y aurait un bouton physique sur le côté droit. Étonnant, le choix inverse a été fait sur la dernière Fitbit Sense. D’ailleurs le test de cette dernière va paraître très bientôt sur notre site.

La Google Pixel Watch devrait sortir aux alentours d’octobre 2021 soit un mois après la conférence annuelle de Google. Au choix, il y aurait au moins quatre coloris de bracelet en silicone : orange, blanc, noir ou bleu. Toujours selon la source, une vingtaine d’options de bracelet serait également prévue.

