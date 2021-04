Urbanista dévoile le premier casque audio Bluetooth avec recharge solaire

La marque suédoise Urbanista vient de dévoiler un nouveau casque audio sans fil à réduction de bruit active qui se recharge grâce… à la lumière ambiante ! Un concept inédit qui devrait sortir au cours de cette année 2021.

Urbanista Los Angeles : un concept inédit

La marque suédoise Urbanista vient de dévoiler un nouveau casque audio sans fil à réduction de bruit active qui se recharge grâce à un capteur solaire.

Pour concevoir ce casque « auto alimenté », Urbanista a travaillé avec l’entreprise suédoise Exeger qui a développé un matériau photovoltaïque fin et souple pouvant être facilement intégré dans différents design. C’est ce matériau appelé Powerfoyle que l’on retrouve notamment dans le casque de cyclisme Omne Eternal de la marque POC dont le système d’éclairage Led est alimenté par l’énergie solaire.

Dans le cas du casque audio d’Urbanista, le matériau photovoltaïque est intégré sur la partie supérieure de l’arceau. D’après le fabricant, une heure passée à l’extérieur par une journée ensoleillée génère trois heures d’utilisation. Par temps nuageux, on peut obtenir deux heures d’autonomie. Le dispositif de recharge fonctionne également en intérieur dans une pièce bien éclairée ou près d’une fenêtre.

Un casque à réduction de bruit active proposé à 199 €

En ce qui concerne la fiche technique globale, ce casque propose de la réduction de bruit active hybride, et vous pourrez également utiliser le mode transparence. L’appareil est compatible avec Android, iOS et Windows. Pour les assistants vocaux Siri et Google Assistant sauront vous accompagner.





Rechargé à 100%, le casque offre jusqu’à 50 heures d’autonomie pour un volume d’écoute modéré. On peut aussi le recharger plus rapidement via un câble USB-C.

L’Urbanista Los Angeles doit sortir dans le courant de l’année à 199 dollars. Il sera disponible en deux couleurs.

