En ce début d’année, Skullcandy a élargi sa gamme en présentant deux nouveaux casques à prix contenu. Dans ce test, nous allons nous intéresser au Skullcandy Hesh ANC, qui, comme son nom l’indique, propose de la réduction de bruit active. Est-il fait pour vous ? Réponse dans notre test.

Déballage du Skullcandy Hesh ANC

L’emballage est très soigné, et à l’intérieur on retrouve les accessoires habituellement fournis avec un casque. En effet, en plus d’un manuel d’utilisation, on retrouvera deux câbles. Le premier servira pour la recharge, et celui-ci est de type USB-C, ce qui est vraiment appréciable. Le second est un câble double Jack. Il sera utile dans le cas où vous ne voudriez – ou ne pourriez – pas utiliser la connexion sans fil Bluetooth. Skullcandy a également inclus un sac de transport, cependant assez mince.

Design : un casque très réussi

Côté design, ce Skullcandy Hesh ANC ne révolutionne pas les genres. En effet, il s’intègre parfaitement dans la lignée des casques Skullcandy : il est sobre et très bien fini. La marque propose deux couleurs : True Black et Mod White. L’ensemble du casque est en plastique noir mat, et les parties en mousse sont de très bonne facture.

Le Hesh ANC propose une conception pliable où les écouteurs peuvent être repliés vers l’intérieur pour les rendre plus faciles à transporter. Les écouteurs peuvent également pivoter de 180 degrés.

Ergonomie et confort : un casque léger qui se fait rapidement oublier

Ce casque est cicrum-aural, ce qui signifie qu’il englobe l’oreille sans pression excessive. Cette catégorie de casque est particulièrement appréciée pour leur confort, et ce Hesh ANC ne déroge pas à la règle.

Les oreillettes sont douces au toucher et extrêmement confortables sur les oreilles puisque les coussinets sont fabriqués en mousse à mémoire de forme. Le serre-tête est également très confortable. C’est principalement dù au fait qu’il soit très bien rembourré. Cependant, en plein été, pas sur que ça soit toujours un atout. En portant le Skullcandy Hesh ANC pendant des heures, nous n’avons pas ressenti d’inconfort, il se fait très facilement oublier.

Utilisation du Hesh ANC

L’annulation active du bruit est le principal atout de ce casque. C’est la fonctionnalité qui le différencie de son petit frère, le Hesh Evo. Le casque utilise 4 microphones pour bloquer le bruit autour de vous.

Pour ce prix, c’est assez rare pour les constructeurs de proposer de la bonne réduction de bruit active. Mais ce casque fait partie d’une de ces exceptions. Cette réduction est vraiment bonne. Maintenant, l’ANC ne peut pas vraiment rivaliser avec les poids lourds du segment des casques Bluetooth tels que le Sony WH-1000XM4, le Shure Aonic 50 et le Bose NC 700. Cependant, les performances de l’ANC sont parfaitement acceptables pour cette gamme de prix. Le casque parvient à étouffer les sons graves et constants de manière assez convaincante, cependant, il ne fonctionne pas bien avec les voix humaines, les ventilateurs à grande vitesse, les claviers mécaniques et d’autres sons de milieu de gamme.

Le seul vrai « défaut » à noter est la présence d’un souffle permanent lorsque le casque ne diffuse pas de son. C’est assez pénible et on se rend compte que la technologie n’est pas tout à fait à la hauteur du haut de gamme. Lorsque l’on écoute de la musique, ce bruit ne se fait heureusement plus entendre.

Lorsque vous avez besoin d’entendre votre environnement, le mode ambiant peut être activé à partir du bouton physique. Le même bouton contrôle également les appels, la lecture et active l’assistant vocal (Google Assistant ou Siri), en plus de boutons de haut en bas du volume dédiés.

Cependant, une autre fonctionnalité manque cruellement ce casque : le support de l’application. Le casque n’est pas pris en charge par l’application, vous n’avez donc pas accès à un égaliseur réglable pour modifier le profil sonore selon vos préférences.

Module Tile : pour les étourdis

On retrouve un module Tile dans le Hesh ANC, un dispositif Bluetooth qui permet de retrouver son casque. Pour cela il faut ajouter son casque sur l’application Tile disponible sous Android & iOS. Ensuite vous pourrez retrouver la dernière position géographique à laquelle votre casque a été connecté avec votre smartphone. De plus, il permet d’envoyer un son dans le casque pour le retrouver.

Le support du Bluetooth n’est pas un problème, car en cas de perte il suffit de le déclarer sur l’application. Ensuite, les personnes possédant l’application, qui passent à proximité du module permettront de le localiser ! Pour plus de détail sur le fonctionnement, on vous invite à consulter le site de Tile.

Autonomie : rien à dire

Dotés d’une autonomie de 22 heures avec l’annulation active du bruit activée, selon Skullcandy, ce casque offre une autonomie assez impressionnante. Lors de nos tests, nous avons enregistré 20 heures d’autonomie avec l’ANC allumé et le volume réglé à environ 70-80 %. Si vous éteignez l’ANC, le casque durera encore plus longtemps.

Malgré cette autonomie monstrueuse, si vous avez néanmoins vidé la batterie, pas de panique ! Le casque se recharge rapidement en environ 1h30, et permet de récupérer 3 heures d’autonomie en seulement 10 minutes.

Conclusion : faut-il craquer ?

Pour conclure, c’est une excellente proposition que fait Skullcandy avec ce casque. Il n’est certes pas à la hauteur de certaines références comme le Sony WH-1000XM4, mais son positionnement tarifaire fait de lui un très bon casque. Si vous êtes à la recherche d’un casque sans vous ruiner, mais en profitant des dernières technologies, comme la réduction de bruit active, ce Skullcandy est un excellent choix, et vous ne regretterez pas !

Si vous avez un peu plus d’argent, vous pouvez également vous tourner vers le Skullcandy crusher ANC.

Points positifs L'autonomie

Le confort

Le prix Points négatifs Le souffle permanent

