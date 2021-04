Facebook stoppe la production de l’Oculus Rift S

Facebook a racheté Oculus en 2014, deux ans après sa création. Récemment, l’Oculus Rift S laisse sa place à ses successeurs autonomes. Le potentiel de cette technologie est indéniable et pose de nouveaux enjeux depuis maintenant les débuts dans le milieu du grand public. Cette technologie était chère jusqu’à maintenant à cause de son manque de popularité et de son coût de développement élevé.

Oculus Rift S

Le premier est un enjeu médical : la motion sickness. Le cerveau ne comprend pas le déplacement virtuel montré par le casque alors que les autres sens de l’être humain renvoient des signaux contraires. Ce même déplacement est limité par l’utilisation de systèmes de réalité virtuelle filaires.

L’Oculus Rift S fait partie de la longue liste des casques filaire aux côtés du HTC Vive. Seulement, Facebook a décidé de concentrer ses efforts sur les dispositifs autonomes à l’image de l’Oculus Quest 2.

C’est ainsi que Facebook complète la direction prise avec l’Oculus Quest 1, quelques temps auparavant.

De plus l’Oculus Rift S ne correspond pas à la ligne directrice de Facebook. Vendu entre 400 et 500 euros, cela était encore cher, trop cher aux yeux de l’entreprise mère.

Ainsi, l’Oculus rift S voit ses stocks se vider jusqu’à épuisement sans renouvellement.

De plus, une seconde itération devait avoir lieu, maintenant un lien avec un terminal extérieur. A l’image du précédent modèle, le projet fut avorté peu de temps avant sa mise en production. En effet, après tous les efforts déployés pour rendre autonome leur casque de réalité virtuelle, il est difficile d’imaginer Facebook casser son élan marketing.

Aussi, il s’agit certainement d’un gain d’un point de vue consommateur. En effet, en plus de simplifier ses gammes, Facebook propose aussi un casque de réalité virtuelle autonome. Ainsi, nul besoin de posséder absolument une carte graphique VR ready, point non négligeable en cette période de pénurie mondiale de puces électroniques. L’Oculus Quest 2 permet néanmoins toujours la connexion à un terminal extérieur.