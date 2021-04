Roccat annonce un partenariat avec la team e-sport Gen.G

La marque allemande de périphériques ROCCAT a annoncé un partenariat avec l’équipe e-sport Gen.G. L’accord permettra à ROCCAT de devenir le partenaire officiel de l’organisation. ROCCAT fournira des accessoires pour les équipes Overwatch, League of Legends et PUBG, ainsi que pour sa liste de créateurs de contenu.

Un partenariat avec Gen.G

ROCCAT, la marque allemande de périphériques PC basée à Hambourg appartenant au groupe Turtle Beach a annoncé son partenariat avec Gen.G Esports. Cette équipe est l’un des leaders de la scène esportive coréenne. Elle rassemble certains des meilleurs joueurs professionnels mondiaux sur de nombreux jeux compétitifs.

ROCCAT est désormais le fournisseur officiel de périphériques gaming PC pour les claviers, souris, et autres périphériques des équipes professionnelles coréennes de Gen.G. Ce partenariat concerne les équipes Seoul Dynasty (Overwatch), League of Legends, et PUBG, ainsi que leurs streamers.

La marque ROCCAT travaillera également directement avec les joueurs et streamers de Gen.G afin d’offrir un contenu riche, inédit et divertissant. De plus, cela permettra à la marque de développer leurs connaissances en matière de jeux compétitifs en vue du développement de leurs futurs produits.

L’équipe coréenne Gen.G

« Nous sommes très heureux d’étendre nos partenariats e-sport à la Corée aux côtés de Gen.G – l’une des organisations e-sport les plus respectées au monde, » affirme Juergen Stark, PDG de Turtle Beach Corporation. « Nous développons nos activités en Corée et avons hâte de montrer aux équipes, leurs supporters, et aux joueurs du pays, pourquoi ROCCAT se positionne comme l’une des marques d’accessoires PC les plus recherchées. »

Rocca fournira des accessoires PC à l’équipe e-sport

Dans le cadre de ce partenariat, les équipes de Gen.G bénéficieront du meilleur matériel gaming ROCCAT disponible à ce jour. Ils pourront profiter notamment de l’excellent casque Elo, le célèbre clavier Vulcan, la souris gaming ultralégère Burst, ainsi que les tapis de souris Sense.

Roccat Vulcan PRO x Vulcan 121 Aimo

Roccat Elo

La marque est connue pour combiner une attention au détail avec l’innovation allemande et une véritable passion pour le gaming PC. Régulière lauréate de nombreux prix grâce à ses accessoires, la marque a récemment lancé la gamme de claviers Vulcan. Nous en avons fait un test disponible juste ici. De plus, ils ont également sorti la gamme de souris Burst. Ces périphériques disposent tous deux de l’excellente technologie de ROCCAT Titan Optical Switch. Ils enregistrent une vitesse de clics jusqu’à 100 fois plus rapide qu’une souris de jeu mécanique standard et dure deux fois plus longtemps.

