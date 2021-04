Twitch : le nombre de visionnages a doublé en 1 an

Twitch, célèbre plateforme de streaming, se développe de plus en plus. D’après une étude menée par Streamlabs et Stream Hatchet, l’audience de Twitch a doublé en seulement un an. Poussée par la crise sanitaire, la plateforme devient de plus en plus populaire et bat des records.

Une croissance continue sur l’année

D’après une étude de Streamlabs et Stream Hatchet, l’audience de Twitch est passée de 3,1 milliards d’heures visionnées au premier trimestre 2020 à 6,3 milliards d’heures visionnées pour le premier trimestre 2021.

Après avoir stagné aux alentours des 2,8 milliards d’heures visionnées sur toute l’année 2019, Twitch a connu un vrai bond en avant au premier trimestre 2020, puisque pour la première fois l’audience a dépassé les 3 milliards d’heures visionnées. Cette hausse peut aisément s’expliquer par la crise sanitaire, qui a joué un rôle important dans cette croissance.

Le plus gros pic de progression se situe au deuxième trimestre 2020, puisqu’avec 5,1 milliards d’heures visionnées la plateforme enregistrait un nouveau record d’audience sur un trimestre. Avec un troisième trimestre 2020 à 4,7 milliards d’heures visionnées, Twitch a connu sa seule baisse de l’année. En effet, les deux trimestres qui ont suivi sont en constante progression, et le premier trimestre 2021 enregistre un large record avec 6,3 milliards d’heures visionnées, soit +16,5 % par rapport au trimestre précédent.

Le nombre de chaînes uniques a également explosé sur l’année 2020, passant de 6,1 millions au T1 2020 à 12,5 millions au T1 2021. Cette courbe montre l’arrivée d’un nouveau public sur Twitch, qui a découvert la plateforme au moment de la pandémie.

Le nombre d’heures diffusées suit quasiment la même courbe, et a connu les mêmes pics. En 1 an, il est passé de 121 millions à 265 millions, c’est-à-dire une augmentation de 119 %.

Que regarde-t-on sur Twitch ?

La catégorie la plus diffusée, mais aussi la plus regardée est le « Just Chatting ». Il s’agit d’une catégorie qui regroupe les streamers qui échangent avec leur communauté, sans pour autant jouer à un jeu vidéo.

Cette catégorie prend de plus en plus d’ampleur ces dernières années, et certains streamers en font leur spécialité. Le « Just Chatting » représente 12 % du contenu regardé sur Twitch en général, avec 754 millions d’heures visionnées au dernier trimestre.

On retrouve ensuite les jeux GTA V et League of Legends , avec respectivement 536,3 millions et 534 millions d’heures visionnées.

