Eyeride : La solution française pour rendre son casque de moto interactif

Si vous êtes motards et amoureux de la tech’, vous avez sûrement déjà salivé sur ces solutions de GPS Head’s Up. Entendez par là une interface à la Iron Man, avec des informations affichées juste devant votre œil. Eyelights, société toulousaine, s’est lancé en 2017 le défi de faire son propre Head’up : Eyeride. Retour sur cette innovation en attendant, nous l’espérons, de pouvoir mettre la main sur un exemplaire de ce produit.

Efficacité et sécurité

Pour Eyelights, l’idée est de faire en sorte que le motard garde ses mains sur le guidon et son regard sur la route. Il compte donc sur un HUD efficace afin d’avoir toutes les informations nécessaires sous les yeux. Vous aurez donc une visibilité sur votre vitesse, votre GPS, vos appels ou encore vos playlists musicales. L’EyeRide inclut également un intercom, capable de se connecter avec tous les intercoms, peu importe leurs marques. Pratique pour les sorties entre amis.

L’intercom est composé de deux écouteurs plats ainsi que d’un microphone directionnel avec suppression de bruit. Bien entendu, l’intercom est compatible avec tous les casques de marché : intégral, convertible ou encore jet. À noter que l’intercom du EyeRide dispose du Bluetooth 5.0, la dernière génération à ce jour.

Et le prix ?

L’EyeRide à commencé sa route sur Kickstarter avec un projet qui a explosé. Il est désormais commandable sur le site officiel de la marque. Deux packs sont disponibles. Un premier à 399€ qui ne contiendra que la EyeRide et un deuxième pack a 499€ qui intégrera une télécommande Bluetooth en supplément. Cette télécommande, en Bluetooth 5.0 également, permettra de naviguer dans les menus Android Auto et Apple Car Play, de répondre au téléphone ou encore de modifier le volume. Elle viendra se placer directement sur le guidon de la moto afin de pouvoir l’utiliser de manière rapide et efficace.

