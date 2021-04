Nvidia et Mediatek : un partenariat pour coupler des puces ARM à des RTX 30

Très connue dans le domaine des cartes graphiques, Nvidia a tenu une conférence le 12 avril. Jensen Huang, le directeur de Nvidia, a annoncé la création de nouveaux ordinateurs avec des cartes graphiques GeForce et les puces ARM de Mediatek.

Un chipset Mediatek boosté avec une carte graphique RTX ?

On s’attendait à une nouvelle puce Tegra, finalement Nvidia a dévoilé une collaboration surprenante. En effet, Nvidia va travailler avec le concepteur de puces ARM MediaTek. Devenu depuis peu le plus grand constructeur de puces, MediaTek va concevoir des puces ARM qui exploiteront le GPU RTX 30 de Nvidia. Ils ont comme ambition de « développer une nouvelle classe de notebooks ».

Tout d’abord, le partenariat va débuter par le développement d’une plate-forme de référence fonctionnant sous Linux, Chrome OS et avec les SDK de Nvidia.

Côté CPU, il s’agit évidemment d’ARM avec le savoir-faire de MediaTek dans l’intégration dans une puce tout-en-un. Cependant, Nvidia annonce intégrer pour la première fois ses cœurs RTX pour la partie GPU. Une technologie que la marque n’a pour l’heure jamais déclinée en « mobile ».

Outre le partenariat d’intégration de technologie (IP dans le jargon) Nvidia dans une puce tierce, le choix de communiquer sur un GPU RTX est important. Il s’agit pour l’heure, en version « normale » tout du moins, de l’architecture GPU la plus performante pour les calculs liés à l’IA et en matière de ray-tracing. Face aux SoC x86 d’Intel et AMD, Nvidia et MediaTek pourraient avoir leur carte à jouer. Arriveront-ils à se rapprocher des puces maison d’Apple ?

La puce ultime pour les Chromebook ?

Pour le moment, ce n’est qu’une première annonce concernant une future puce. Nous n’avons donc que très peu d’informations. Nvidia a annoncé le développement d’une plateforme de référence pour ordinateur portable qui prendra en charge Linux, Chromium (Chrome OS) et le SDK RTX 30.

Bien que l’on ne sache pas exactement ce que ce partenariat va donner, il n’est pas difficile de songer à une nouvelle génération de Chromebooks légers, autonomes et équipés du matériel RTX de Nvidia. Pour rappel, les RTX 30 sont basées sur l’architecture Ampere avec du ray tracing à accélération matérielle (RTX) grâce à des cœurs RT ainsi que des Tensor Cores dédiés à l’intelligence artificielle.

L’idée est en tout cas attrayante, car les ordinateurs ARM manquent actuellement cruellement de puissance graphique que ce soit pour l’édition photo/vidéo ou les jeux vidéo. Cette puce conviendrait parfaitement aux Chromebook. Mais elle s’intégrerait également aux PC Windows ARM qui pourraient largement bénéficier d’un tel coup de pouce, comme le fait Apple. Aucun agenda n’a été précisé et il faudra certainement du temps aux développeurs pour permettre aux GPU Nvidia de fonctionner avec autre chose que des CPU « classiques ».

