Facebook : Transférez vos messages grâce à la portabilité des données

Facebook vient d’introduire une nouvelle fonction permettant d’exporter vos messages et notes sur Google Docs, Blogger et Wordpress.

Avec l’arrivée du Règlement général sur la protection des données, RGPD, Facebook est dans le collimateur de l’Union européenne. La guerre menée contre Facebook par les autorités européennes vise à la protection des données. En réponse, le réseau social américain vient d’agrandir sa fonctionnalité de portabilité des données.

L’agence gouvernementale CNIL, Commission nationale de l’informatique et des libertés, explique que » Le droit à la portabilité vous offre la possibilité de récupérer une partie de vos données dans un format lisible par une machine. Libre à vous de stocker ailleurs ces données portables ou les transmettre facilement d’un système à un autre, en vue d’une réutilisation à d’autres fins.« .

Cette fonctionnalité n’est pas nouvelle. La firme proposait déjà une fonctionnalité pour obtenir une copie de vos données sur le réseau social. L’entreprise américaine vient d’augmenter cette fonctionnalité en y ajoutant des plateformes. Dorénavant, il vous sera possible de transférer vos données personnelles, « billets postés sur Facebook », et vos publications, vers d’autres plateformes. Elles se compteront au nombre de trois, Google Docs, WordPress et Blogger.

Cette fonctionnalité est accessible dans les paramètres de Facebook (version web). À partir d’un ordinateur, il vous suffit de vous rendre dans l’onglet « Vos informations Facebook« . Ensuite, vous devrez cliquer sur « Transférer une copie de vos informations« . Pour finir, vous devrez rentrer votre mot de passe.

Facebook et la protection des données personnelles

Dans une note de Blog, le géant Américain explique sa démarche. Elle vise à « donner aux utilisateurs plus de contrôle et de choix sur leurs données« . Précédemment, les utilisateurs de Facebook pouvaient transférer leurs photos et vidéos vers Backblaze, Dropbox, Google Photos ou Koofr.

Cette nouvelle fonctionnalité permet l’exportation de vos données. Libre à vous de créer une archive de vos publications sur Facebook ou de générer un blog. Pour ce qui est du niveau de sécurité de ce transfert, Facebook assure avoir mis les moyens pour vous protéger. Dès lors, il vous est demandé de rentrer votre mot de passe pour avoir accès à l’outil de transfert. Après validation, le réseau social chiffre les informations lors du passage entre les deux services.

En plus de vous offrir la possibilité de transférer plus facilement vos données, Facebook devance de futures réglementations. Le géant Américain ne compte pas s’arrêter là et envisage déjà de nouvelles fonctionnalités.