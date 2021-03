TUTO – Protéger son site WordPress

Le CMS WordPress représente aujourd’hui environ 40% du web mondial. Vous possédez vous aussi un site WordPress ? Alors je vous propose de découvrir une nouvelle formation vidéo en partenariat avec Tuto.com dans laquelle vous verrez comment maintenir et sécuriser votre site WordPress comme un Pro afin de s’éviter de nombreuses déconvenues.

A qui s’adresse ce cours ?

Pour suivre ce tuto WordPress dans de bonnes conditions, il est conseillé de posséder quelques bases sur le CMS et dans l’idéal de posséder un site WordPress. L’objectif ici étant de comprendre la structure d’installation de votre site, de savoir ce que peuvent rechercher les pirates et de vous prémunir de diverses attaques.

La formation en détail

Plus de 4h de cours en vidéo vous sont dispensés ici, alliant théorie et pratique, pour devenir totalement autonome dans la sécurisation de votre site. Vous réaliserez notamment 3 études de cas pour vous plonger dans différents scénarios types.

Voici les différents sujets qui seront abordés :

Un aperçu des menaces ;

Les bases de la sécurité ;

La sécurisation de son site ;

La sauvegarde de son site ;

La restauration de son site ;

La migration et mise à jour de son site ;

Le nettoyage de la base de données ;

La réparation d’un site après un piratage ;

3 études de cas.

Grâce à ce cours, vous serez alors plus serein et moins exposé aux différents risques de piratage sur votre site. Vous disposerez également des différents fichiers sources fournis par le formateur.

La restauration d’un site WordPress

Malheureusement on a trop souvent tendance à s’intéresser à la restauration d’un site WordPress lorsque le problème est déjà arrivé. Pour vous aider à régler cette situation qui peut arriver à n’importe qui, voici un tutoriel qui vous est offert par Tuto.com et issu de cette formation dans lequel vous apprendrez à restaurer votre site WordPress, notamment grâce à une extension.

