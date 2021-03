Ratchet & Clank : Comment le récupérer gratuitement sur PS4 et PS5

C’est le retour de la campagne « Play at home » lancée en mars 2020. Cette campagne permet aux joueurs de profiter gratuitement de jeux pendant les périodes de confinement. Pour débuter cette édition 2021, c’est l’excellent Ratchet & Clank qui est offert pour la PS4 ou la PS5. Point important, il ne s’agit pas de pouvoir y jouer gratuitement sur une période limitée, mais bien d’un jeu offert à vie ! Également, pas besoin d’être abonné au PlayStation plus donc le jeu est entièrement gratuit.

Ratchet & Clank est donc disponible gratuitement sur le PlayStation Store, du 2 mars au 1er avril 5h. Il est récupérable soit depuis la console, soit depuis l’interface web ou l’application. Pour cela la manipulation est simple :

BANDEAU PUBLICITE

Rendez-vous sur la page de Ratchet and Clank sur le PlayStation Store

Cliquez sur « Ajouter à la Bibliothèque »

Connectez-vous à votre compte Sony

Cliquez à nouveau sur « Ajouter à la Bibliothèque » si nécessaire et contrôlez bien que le jeu est dans votre bibliothèque.

Ratchet & Clank est donc maintenant dans votre bibliothèque. Le jeu est compatible avec la PS4 et la PS5. Il serait dommage de passer à côté de l’un des meilleurs jeux de plateforme de la PlayStation alors il ne faut pas hésiter à en profiter.

Du contenu supplémentaire à partir du 25 mars

Sony va également offrir un accès prolongé pour les nouveaux abonnés à Funimation ou Wakanim. Funimation est un service d’abonnement proposant principalement des animés, et Wakanim en est la branche européenne.

Publicité

Sony indique également : ce que nous vous avons présenté aujourd’hui n’est que le début de cette nouvelle initiative Play At Home. Dans les prochaines semaines, nous partagerons plus de détails sur les jeux gratuits et les offres de divertissement dont pourront bénéficier les membres de la communauté PlayStation.

Attendons les prochaines annonces pour voir ce que Sony nous réserve !