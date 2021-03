iPhone 13, 14 et 15 : comment vont évoluer les smartphones d’Apple ?

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les iPhone de 2021 devraient être des petites évolutions des iPhone 12. Cependant, en 2022, Apple introduirait un nouveau design et supprimerait l’encoche. Un nouvel iPhone SE serait aussi prévu.

iPhone 13 : l’arrivée du 120 Hz et une encoche réduite

Source : EverythingApple Pro

Les iPhone 13 reprendraient le design des iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max. Ces quatre formats seraient de nouveau proposés, ce qui signifie qu’Apple n’a pas prévu d’abandonner son smartphone ultra compact malgré ses mauvaises ventes.

Ming-Chi Kuo précise d’ailleurs que tous utiliseront un port Lightning et que les rumeurs sur l’arrivée d’un iPhone sans port sont à ce jour inexactes. L’écosystème MagSafe n’est pas encore assez mature selon Apple.

En ce qui concerne autonomie, Apple profiterait d’une meilleure disposition des composants (l’emplacement de carte SIM serait intégré à la carte mère) pour augmenter la taille des batteries utilisées par ses iPhone, ce qui alourdirait un peu plus ses smartphones. Le modem X60 de Qualcomm remplacerait l’actuel X55 et améliorerait les performances en 5G. Ce modem étant plus économe, la batterie tiendrait plus longtemps.

Enfin, la plus importante nouveauté de l’iPhone 13 serait son écran. De technologie LTPO (comme le Samsung Galaxy S21 Ultra), la nouvelle dalle OLED choisie par Apple proposerait un rafraîchissement adaptatif pouvant aller jusqu’à 120 Hz.

Autre changement, l’encoche où se trouve Face ID serait plus petite. Cependant, Ming-Chi Kuo ne croit pas aux rumeurs sur le retour du capteur d’empreintes Touch ID. Cependant, de nombreuses rumeurs prévoient un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

iPhone 14 : finie l’encoche, place au poinçon

En 2022, l’iPhone pourrait être refondé selon Ming-Chi Kuo. En effet, d’après cet analyste, les iPhone 14 Pro devraient abandonner l’encoche au profit d’une caméra poinçonnée, à la manière de tous les autres constructeurs.

Dans le cas de l’abandon total de l’encoche, est-ce qu’Apple abandonnerait Face ID ? Ming-Chi Kuo ne croit pas à un retour de l’empreinte digitale avant 2023, ce qui peut laisser penser que la marque dissimulerait les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale sous l’écran.

Durant cette année 2022, Apple lancerait également un iPhone SE compatible 5G. Ce nouveau produit conserverait le design de l’iPhone 8 et de l’iPhone SE sorti en 2020.

iPhone 15 : une caméra sous l’écran ?

Après l’encoche plus petite en 2021 et la caméra poinçonnée en 2022, Ming-Chi Kuo prévoit un iPhone avec une caméra sous l’écran en 2023. D’ici là, Apple maîtrisera les capteurs d’empreinte sous l’écran. En presque trois ans, il est toutefois possible que ses plans évoluent. Ce serait assez inhabituel pour la marque à la pomme de proposer trois évolutions successives d’un même design.

