PS5 : un nouveau casque PSVR en approche

Préoccupé avec les problèmes de disponibilités de la PS5, Sony lève tout de même le voile sur l’avenir de la réalité virtuelle. En effet, Sony a reconnu que ce n’était pas la priorité actuelle. Toutefois, la firme propose, dans un premier temps, de continuer à utiliser le casque VR PS4 sur PS5 avec un adaptateur gratuit sur demande. Il suffit de suivre ce lien et de rentrer le numéro de série de son PSVR pour pouvoir bénéficier de cet adaptateur.

PSVR 2, toujours en filaire

Le PlayStation VR 2, nom donné pour l’instant, sera plus performant. Il permettra notamment une sensation de présence encore plus forte afin de se sentir encore plus immergé dans les jeux. Bien entendu, de nouveaux jeux compatibles PSVR 2 feront leur apparition au fur et à mesure. Par ailleurs, Sony annonce une meilleure définition, une meilleure résolution, un meilleur champ de vision et de meilleurs contrôleurs, la promesse est donc forte. Hideaki Nishino explique également que ce nouveau casque sera relié à la PS5 via un seul et unique câble. Un casque sans fil aurait été le bienvenu comme sur l’Oculus Quest 2, toutefois, c’est déjà beaucoup mieux que l’actuel PS VR et ses trop nombreux câbles. Le fait de conserver un câble permettra certainement de réduire la latence.

PSVR et ses nombreux câbles

De nouveaux contrôleurs

Sony indique également que le PSVR 2 sera accompagné d’un nouveau contrôleur. Il incorporera les nouveautés présentes sur la dualsense, sans aucun doute les vibrations haptiques et gâchettes adaptatives. Par ailleurs, Sony a déposé de nouveaux brevets concernant ces contrôleurs. Avec ces derniers, de nouvelles fonctionnalités devraient donc faire leurs apparitions.

Pour le moment, aucun visuel n’a fuité. Concernant la disponibilité, Sony précise déjà que ce PSVR 2 ne sortira pas en 2021. Toutefois, les caractéristiques du casque seront dévoilées cette année. Cela laisse donc présager une sortie en 2022. Il faudra donc être encore patient.

