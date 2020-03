Transférer vos photos de Facebook vers Google Photos, conférence Xbox et nouvelle Chromecast – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions d’iOS 14, Huawei et Call of Duty. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Facebook, Google Photos et Chromecast. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Vos photos Facebook sont transférable sur Google Photos

Après une refonte de l’interface de Google Photos, le service séduit de plus en plus d’utilisateurs. C’est notamment son offre d’hébergement gratuite de photos qui fait son succès aujourd’hui. Bonne nouvelle pour ses usagers, Facebook vient de rendre disponible en France une nouvelle fonctionnalité. Grâce à un outil de transfert, il est désormais possible de transférer ses photos Facebook vers Google Photos. Pour ce faire, il suffit d’aller sur la version ordinateur du site de Facebook. Puis, allez dans les réglages de votre compte, « Vos informations Facebook » et « Transférer une copie de vos photos et vidéos ». Une invitation à saisir votre mot de passe est ensuite envoyée afin de confirmer le transfert.

Microsoft prépare une conférence à propos de la Xbox Series X

La Xbox Series X continue de se dévoiler au fil des jours. En effet, nous avons appris il y a peu les premières caractéristiques officielles de la nouvelle Xbox. Hier, la firme de Redmond a annoncée que ses conférences au sujet de sa Xbox Series X et de son service de cloud gaming, xCloud seraient maintenus maglrès l’annulation de la Game Developers Conference. Les annonces se feront le 18 mars prochain à 19h40 précisément, heure française.Microsoft s’active grandement sur le marché des consoles pour essayer de vaincre Sony dans cette guerre des consoles. À noter que pour améliorer l’expérience gamer, Microsoft a fait une grande refonte de son écran d’accueil pour sa Xbox One. Une interface qui devrait vraisemblablement se retrouver dans la Xbox Series X.

Un nouveau Google Chromecast avec télécommande et Android TV

Dans la famille Google Chromecast, je demande « Sabrina ». Potentiel nouveau membre venant étendre la famille des boitiers multimédias, ce supposé modèle viendrait très prochainement se faire une place sur le marché des Android TV. En effet, une télécommande aurait été dévoilée et serait associée à cet appareil. Selon 9To5Google, celui-ci se doterait de fonctionnalités maintenant devenus obligatoires pour se placer sur ce marché : commande vocale, télécommande, définition 4K HDR, Wifi, Bluetooth…

Le boitier garderait les codes de design des modèles précédents, soit un disque connecté en HDMI directement à la télévision. On s’attend à voir le produit arriver dans les mois qui suivent.

Cette rubrique vous est proposée par Bref – L'Actu, notre projet vidéo d'actualité rapide sur Twitter et YouTube.