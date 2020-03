Astuce – Changer la batterie de son MacBook avec iFixit

Une batterie qui s’use dans le temps, c’est normal et ça arrive rapidement. Cependant, au lieu d’aller chez votre réparateur du coin ou dans un Apple Store, il existe une solution très simple et économique: iFixit. Créé en Californie en 2003, ce site internet permet d’acheter des composants d’ordinateurs et de téléphones. En plus de cela, une partie du site vous explique comment les remplacer soit même grâce à des tutoriels écrits ainsi que des vidéos YouTube. Ayant un vieux MacBook Air 2012 avec une batterie usagée et un ventilateur défaillant, nous avons tenté l’expérience iFixit pour vous !

Changer une batterie grâce à iFixit

S’équiper et se préparer

Avant toute chose, il faut bien évidemment passer par la boutique pour trouver le composant que vous souhaitez changer. Pour bien changer ce composant, il vous faudra aller soit sur cette page et choisir l’appareil et le composant que vous souhaitez réparer; soit regarder les tutoriels présents sur la page d’achat de votre composant.

Enlever votre batterie pour en installer une nouvelle

Afin de remplacer une batterie de MacBook Air ou pour un MacBook en général, on va compter pas moins de 5 étapes. Tout d’abord, il faut enlever les 10 vis présentes sur la coque arrière de votre ordinateur (image 1). Ensuite, on retire la coque en acier délicatement, en insérant vos doigts entre l’écran et le boitier inférieur (image 2). Étape suivante, déconnectez la batterie. Pour cela il vous suffit de tirer sur la languette en plastique de la batterie rattachée à la carte mère (image 3). Après cela, on enlève les 5 vis fixées entre la batterie et le boitier supérieur (image 4). Dernière étape, on enlève la batterie sans forcer (image 5). Désormais, il ne vous reste plus qu’à faire les étapes dans l’ordre inverse avec la nouvelle batterie iFixit.

Image 1

Image 2 (iFixit)

Image 3 (iFixit)

Image 4

Image 5 (iFixit)

Après avoir remplacé le composant, il faudra procéder à un étalonnage de la batterie. Pour cela, mettez votre ordinateur à charger à 100% et continuez la charge pendant deux heures (sans l’utiliser bien entendu). Utilisez-le ensuite jusqu’à que la batterie se décharge. Après s’être éteint, laissez-le reposer pendant environ 5h et rechargez-le à 100% sans l’utiliser. La batterie est désormais étalonnée. Vous pourrez donc dorénavant profiter de votre MacBook comme au premier jour !

Changer le ventilateur de votre MacBook

Concernant le remplacement du ventilateur du MacBook Air, la procédure s’avère un peu plus complexe. Bien évidemment il faut encore une fois enlever des vis, mais aussi déconnecter un câble et dégoupiller un loquet de sécurité. On vous conseille tout de même de ne pas hésiter à remplacer ce composant si vous sentez que votre MacBook chauffe et que le ventilateur fait du bruit. La procédure prend juste un peu plus de temps en vue des manipulations supplémentaires citées précédemment. Un tutoriel écrit détaillé et une vidéo YouTube de iFixit seront bien évidemment disponibles pour vous accompagner dans ces démarches.

Tout cela revient à combien ?

Pour l’achat de la batterie, vous avez le choix entre deux formules. La première, moins chère, se compose uniquement du produit : dans notre cas la batterie. La deuxième, un tout petit peu plus onéreuse, comprend en plus de la batterie les outils nécessaires à son remplacement. Grâce à ce pack vous aurez donc le tournevis adéquat avec deux embouts ainsi qu’un Spudger (« souleveur » en français) vous permettant de décapoter facilement la coque arrière ou des câbles. Le kit de réparation est disponible à un prix de 94,95€, alors que la batterie seule vaut 89,95€. Pour comparaison, le prix d’un remplacement de batterie chez Apple coûte entre 139€ et 209€. Quant au ventilateur, celui-ci revient à un prix de 39,95€.

Notre avis sur iFixit

Loin d’être complexe, il est agréable de réparer soit même un matériel personnel aussi simplement. Les colis iFixit sont arrivés dans des emballages bien sécurisés afin d’éviter tout endommagement de la batterie ou même du ventilateur. La procédure est très rapide grâce aux tutoriels écrits en français mais aussi grâce aux vidéos en anglais disponibles sur YouTube. On finit l’installation en environ 15 minutes pour la batterie. On rajoute aussi une petite quinzaine de minutes pour remplacer notre ventilateur.

La démarche du site d’offrir l’opportunité de raccourcir l’obsolescence de nos produits en les réparant soit même est admirable. Tout est très bien référencé et on remarque une grande variété de produits réparables grâce aux tutoriels et pièces détachées disponibles. Nous vous recommandons fortement de tenter cette alternative afin de redorer vos vieux produits et leurs offrir une seconde vie. C’est simple, ludique, économique et bon pour l’environnement.