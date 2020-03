iopool EcO – La sonde de piscine connectée optimisée

Avec 1.7 millions de piscines privées en France, ce marché prometteur est à la recherche constante de solutions innovantes simplifiant la vie des propriétaires, qui souvent, manquent d’expérience et de connaissances pour bien entretenir leur bassin. Pour les accompagner au mieux, la société belge iopool lance une offre unique et complète basée sur 3 piliers : EcO, une sonde d’eau connectée spécialement conçue pour analyser les piscines et spas, une application mobile dédiée qui vous accompagne sur les dosages, et une gamme de produits d’entretien qualitatifs.

EcO, une sonde intelligente

Tous les propriétaires de piscines individuelles se retrouvent un jour ou l’autre confrontés à un dérèglement des composants de leurs bassins. La difficulté réside dans le fait que plus l’écart de dosage est grand, plus la quantité de chimie à réinjecter augmente de façon exponentielle. Nous rentrons donc dans un cercle vicieux souvent onéreux et malsain.

La sonde EcO devient un assistant indispensable pour l’entretien de la piscine. Ses trois capteurs mesurent en continu, toutes les 15 minutes : la température, la capacité de désinfection et le PH. Les données sauvegardées sont envoyées automatiquement via Bluetooth au téléphone de l’utilisateur, une fois repéré. Celui-peut donc agir immédiatement afin de garder l’équilibre optimal de l’eau.

Compatible avec tout type de bassin, sauf la piscine au sel, EcO est le plus petit analyseur du marché (22cm). Légère (150gr), la sonde passe presque inaperçue dans l’eau. L’autonomie de la sonde durera facilement deux saisons sans préoccupations.

Une application réactive

Il suffit de connecter la sonde EcO avec l’application d’iopool. Une fois que les caractéristiques techniques et de localisation sont enregistrées, l’application dédiée devient l’interface de gestion de la piscine. L’application permet de suivre l’état de l’eau à tout moment et alerte si un traitement est nécessaire. Les conseils s’adaptent à la piscine prédéfinie en prenant en compte la météo de la région et l’utilisation de produits.

L’offre complète EcO

Iopool propose une solution complète autour de sa sonde EcO. Cette offre se compose de deux packs. Celle-ci comprend:

1- Pack EcO Start (199€). C’est une offre de découverte qui comprend la sonde connectée, l’application mobile et un suivi de conseil par chat ou téléphone. Également compris dans l’offre, un pack découverte de produit d’entretien. Dans ce pack, 1 kg de ph-, 1.5 kg de ph + et 1kg de produit-choc.

2- Pack EcO year (à partir de 449€). Il s’agit là d’une offre confort garantissant en plus de la sonde et de l’application d’un suivi de la gestion des produits. Ceux-ci sont livrés directement à domicile. De plus la gamme de produits commercialisés permet et garantit une souplesse d’utilisation. L’application nous permet également de connaitre la quantité des produits à utiliser. L’utilisation d’un code couleur ne permet pas d’erreur de manipulation.

Confort et tranquillité

L’offre iopool permet une utilisation sans contrainte de sa piscine. Celle-ci va plus loin que les systèmes connectés déjà présents sur le marché en proposant un pack complet. L’idée est intéressante nous reviendrons certainement dessus après les premiers orages d’été tant redoutés par les heureux baigneurs. Plus d’informations sur le site iopool.