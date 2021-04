Test – Lenovo Tab P11 pro : la tablette parfaite ?

Lenovo est très largement reconnu comme faisant partie des leaders en termes de matériel professionnel. Habitué aux produits haut de gamme, le choix de Lenovo par les entreprises sonne comme une évidence. La Lenovo Tab P11 pro se veut ultra performante, et extrêmement mobile. De quoi rivaliser avec l’Ipad Pro !

Design

La Tab P11 arbore un design qui me plait : rectangulaire (11pouces) et cette sensation de pavé (de 5,8mm), façon iPhone 5. Même si on peut dire que ce design est un peu dépassé, je trouve que pour une tablette qui se veut « pro » ce design lui convient parfaitement.

La tablette est donc fournie avec un clavier/touchpad, qui la fait passer au format e-PC en un rien de temps.

Le clavier sert donc aussi de protection d’écran et de pochette pour votre tablette. Il est, tout comme la protection dorsale, aimanté et recouvert d’un tissu gris chiné.

Le clavier n’est pas le meilleur du monde, mais il remplit parfaitement son travail ! Il possède aussi quelques fonctionnalités intéressantes, comme le réglage volume ou luminosité, tout comme les ordinateurs portables !

Livré aussi avec un stylet, la Tab P11 est hybride et s’adapte à tous les usages ! Si je devais lui faire un reproche, ce serait que la gestion de la pression sur le stylet n’est pas très optimisée. Après tout, il s’agit d’une tablette hybride et non d’une pure tablette graphique !

Performance et autonomie

La tab P11 Pro embarque donc un processeur snapdragon 730G (Octocore à 2,2 GHz, couplé à un écran 11.5″ WQXGA (2560×1600) équipé du HDR10 et Dolby Vision.

Elle possède aussi une capacité de stockage de 128Go, et 6Go de Ram.

Les caméras avant de 8.0MP + 8.0MP (IR) et arrière de 13.0MP (large) + 5.0MP (ultra-large) promettent des photos et vidéos de très bonne qualité !

Bien sur, il faut alimenter tout cela, et Lenovo a opté pour une batterie de 8600 mAh, soit deux fois plus que celle du Oneplus 8 (à titre de comparaison).

Concernant l’autonomie de cette tablette, en utilisation normale j’ai réussi à tenir 1 journée et demie. En utilisation intensive avec une grosse partie vidéo, j’ai vidé la batterie en 9h. Il faut dire qu’elle est tenace la bête !

Connectivité

Coté connectivité, la P11 pro se défend bien !

Au programme, WiFi 802.11a/b/g/n/ac ; double bande 2,4 GHz et 5 GHz, Bluetooth 5.0 et toutes les bandes GSM !

Pour recharger et connecter les divers accessoires, un simple port USB-C (la future connectique universelle !)

Le tiroir pour la carte sim permet aussi d’accueillir une carte micro SD permettant d’étendre le stockage jusqu’à 1000Go supplémentaires !

Audio

Premièrement, la Tab P11 pro se trouve équipée de 4 haut-parleurs JBL, possédant la technologie Dolby Atmos. Cela permet entre autre de garder une couverture audio à 360 degrés.

Ensuite, le son retransmis est bon pour une tablette. S’il s’agit de regarder votre série ou d’écouter votre musique tout en travaillant, les haut-parleurs JBL sont excellents !

Photos/vidéos

La tablette est équipée d’une caméra intelligente à l’avant qui permet d’utiliser la reconnaissance faciale pour vous connecter, mais aussi de flouter les arrière-plans des appels vidéo au niveau du système.

Les photos sont de bonne qualité, la restitution des couleurs est très bien respectée et les détails sont très bien restitués ! Concernant la vidéo la Tab P11 pro n’est pas la meilleure, la caméra avant bien que paramétrée en 1080p, parait pâle ! C’est dommage quand on sait que certains téléphones milieu de gamme filment en 4K !

Dans l’ensemble, la partie photo/vidéo mérite quelques ajustements et quelques améliorations !

Caractéristiques

Taille écran 11,5″ IPS Résolution 2560 x 1600 Appareil photo avant 8 Mp Appareil photo arrière 13 Mp + 5 Mp Système d’exploitation Android 10 Processeur Qualcomm Snapdragon 730G (8C, 8x Kryo 470 2.2GHz) Mémoire vive 6 Go Stockage eMcP 120Go Extension de mémoire MicroSD jusqu’a 1 To Wifi 802.11 abgn Bluetooth 5.0 Port 1USB-C Batterie 8600 mAh Hauts Parleurs 4 Haut-parleurs JBL avec Dolby ATMOS Poids 490 g Dimension 17.14 x 26.43 x 0.58 cm

Conclusion

Pour conclure, la Lenovo Tab P11 pro possède un excellent rapport qualité prix ! Les performances sont au rendez vous, et sa taille est pile ce qu’il faut pour travailler et se détendre. Son poids de 940 grammes clavier inclus n’est pas excessif pour un transport dans un sac. Son autonomie ne vous laissera pas tomber !

Autrement dit, la tab P11 pro, est une concurrente sérieuse à l’Ipad pro. Moins onéreuse et donc moins performante, mais parfaitement optimisée ! Pour plus d’info direction le site du constructeur

Points positifs Un design qui à fait ses preuves

Une très bonne autonomie Points négatifs Des performances en deça de ce à quoi je m'attendais