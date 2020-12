OnePlus prépare un bracelet connecté similaire au Mi Band 5 de Xiaomi

Publicité

2021 va surement être l’année phare de OnePlus au niveau des accessoires connectés, et principalement les « wearable ». Après la confirmation de l’arrivée d’une montre connectée, nous apprenons aujourd’hui qu’un bracelet connecté serait aussi de la partie pour début 2021.

L’horloge tourne et OnePlus semble tenir ses promesses, voir en faire plus que prévu. En effet, lors de l’annonce du OnePlus 8T en octobre dernier, la marque avait dévoilé l’arrivée prochaine d’une montre connectée. Nous en apprenions d’ailleurs un peu plus sur sa fenêtre de sortie et son OS il y a quelques jours. Désormais, l’entreprise semblerait aussi vouloir commercialiser un tracker d’activité de type bracelet connecté durant le premier trimestre 2021.

OnePlus Band : un bracelet connecté abordable en approche

Suite à des informations provenant de sources de confiance, Android Central a dévoilé que le constructeur chinois OnePlus préparerait un bracelet connecté. Surnommé pour le moment OnePlus Band, le site déclare que le produit deviendrait le premier accessoire « wearable » de la marque. Une information qui nous permet d’avoir une fenêtre de sortie plus ou moins précise de l’appareil. En effet, la montre connectée OnePlus Watch est prévue pour le début d’année 2021. La commercialisation du bracelet connecté serait ainsi logiquement en amont de ce produit. Dans son article, le site suppute une sortie durant le premier trimestre 2021.

Un concurrent au Mi Band 5 de Xiaomi

Concernant les autres informations dévoilées par cet informateur, nous apprenons que le produit OnePlus s’apparenterait grandement à un bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5. Cette similitude se ferait ainsi au niveau du design, des fonctionnalités, mais aussi du prix. L’appareil afficherait selon le site un prix de 40 dollars et disposerait d’un écran AMOLED, une résistante à l’eau ainsi qu’une autonomie de plusieurs jours.

Comme à son habitude, OnePlus commercialiserait l’accessoire en Inde. Pour rappel, un tiers de l’activité de l’entreprise se fait dans cette région-là du monde. Il est donc primordial pour la marque de conquérir ce marché avec son tout nouveau bracelet connecté abordable.

