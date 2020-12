5 applications qui rendent les fêtes magiques

Publicité

La fin d’année signifie également les fêtes, soirées entre amis (malgré la pandémie actuelle) et célébrations diverses. Mais comment faire pour s’occuper durant ces moments où l’on n’est pas occupés ? Entre un déjeuner et un dîner, son smartphone peut être d’une grande aide ! Trouver l’application parfaite n’est donc pas si compliqué.

Loffee – Lo-Fi Music : Une musique d’ambiance toujours douce

Le style musical Lo-Fi ne vous dit peut être rien, une abréviation de low-fidelity. En bref de douces musiques au timbre old-school, bien souvent instrumentales.

L’application Loffee est une application proposant des sons Lo-Fi même hors connexion ! Créditant toujours l’artiste proposant la musique, toutes les musiques sont utilisées avec la permission desdits artistes.

Pour télécharger Loffee c’est par ici sur Android et IOS.

Publicité

Virtual Fireplace HD : L’application cheminée d’ambiance

La musique peut être difficile à trouver mais les vidéos qui l’accompagnent sont primordiales. C’est pourquoi l’application Fireplace HD vous propose une cheminée HD à caster sur votre télévision ou autre.

Sachez qu’il existe également des vidéos Youtube de cheminées ou encore un film de 60 minutes sur Netflix d’une cheminée au doux crépitement.

Pour télécharger Virtual Fireplace c’est par ici sur Android et IOS.

FreePrints : Développer toutes les photos des fêtes

Propice aux photos, entre amis ou en famille, la période des fêtes est riche en moments. C’est donc l’occasion de faire des photos, depuis son téléphone, sur Instagram ou Snapchat. FreePrints permet d’imprimer 45 tirages par mois totalement gratuitement. Il suffit de payer les frais de port (aux alentours de 2€) ainsi que les tirages supplémentaires.

Pour utiliser l’application et bénéficier des 45 tirages gratuits, rien de plus simple. Installez l’application, choisissez les photos que vous souhaitez faire développer, indiquez votre adresse et tout est prêt !

Pour télécharger FreePrints c’est par ici sur Android et IOS.

New Year 2021 Countdown : Être scotché devant le compte à rebours

Les feux d’artifices vous attendent avec l’application du compte à rebours. Plusieurs scènes sont disponibles et un fond d’écran totalement personnalisable avec un changement de couleurs vous accompagne jusqu’au nouvel an.

Plus qu’à attendre quelques jours et l’année 2021 sera là, autant finir 2020 en beauté !

Publicité

Pour télécharger New Year 2021 c’est par ici sur Android et IOS.

Spotify : L’application musicale par excellence

Avec la création de playlists collaboratives, Spotify est une application parfaite pour les fêtes. Les playlists sont gérables en ajoutant des utilisateurs via un bouton prévu à cet usage.

Vous n’avez peut être jamais créé de playlist collaborative, rassurez vous rien de compliqué. Pour commencez, dirigez vous vers la Bibliothèque Spotify, puis « Créer une Playlist« . Après l’avoir nommée, accédez à son menu (en haut à droite). Cliquez ensuite sur Activer mode collaboratif et le tour est joué ! Il ne reste donc plus qu’à ajouter des utilisateurs pouvant collaborer.

Pour télécharger Spotify c’est par ici sur Android et iOS.