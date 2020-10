Spotify : la gestion des playlists collaboratives se simplifie

Publicité

Le géant américain du streaming musical, Spotify, continue de peaufiner son application. L’entreprise vient en effet de déployer une nouvelle mise à jour permettant de simplifier la gestion des playlists collaboratives.

Les playlists collaboratives deviennent plus accessibles

Spotify a décidé de rendre plus accessible la gestion des playlists collaboratives. Pour cela, la firme suédoise a annoncé à travers un billet de blog l’arrivée de 3 nouvelles fonctionnalités permettant de faciliter leur utilisation. Ces playlists gérables à plusieurs gagnent ainsi un nouveau bouton permettant d’ajouter des utilisateurs. Celui-ci prend place en haut de la playlist afin de permettre à quiconque d’inviter rapidement une nouvelle personne à éditer la liste. Les titres ajoutés disposeront désormais de l’avatar de vos collaborateurs musicaux. Une bonne occasion de fliquer les personnes ajoutant des musiques douteuses ou exceptionnelles. Pour finir, une liste récapitulant l’ensemble des utilisateurs pouvant éditer la playlist collaborative sera disponible.

Si vous n’avez jamais créé de playlist collaborative, laissez-nous vous présenter rapidement comment en créer une. Tout d’abord, allez dans la partie Bibliothèque de votre application Spotify et appuyez sur Créer une playlist. Nommez-la, puis accédez à son menu (trois points verticaux dans le haut droit) et cliquez sur Activer mode collaboratif. Le tour est joué, vous n’avez plus qu’à ajouter des personnes à la playlist afin qu’elles puissent l’éditer.

