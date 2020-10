Lakers – Miami : Comment regarder la finale des Playoffs NBA ?

Publicité

Nous sommes en plein dans la finale des Playoffs NBA qui oppose les Los Angeles Lakers aux Heat de Miami. Les Lakers mènent 3 matchs à 1, il ne reste donc plus qu’une seule victoire aux Lakers pour gagner le titre de Champion NBA ! Le Heat arrivera-t-il à remonter la pente ? Retrouvez ici les différentes façons de regarder les matchs !

Lakers – Heat en direct sur BeIN Sports

Afin de regarder le match de Playoffs NBA en toute sérénité, il faudra se tourner du côté de BeIN Sports. La chaîne dédiée au sport en général diffuse en direct les matchs NBA ! Pour pouvoir en profiter il faudra quand même débourser 15€/mois. BeIN Sports est disponible via l’opérateur TV (Canal + ; Orange ; Bouygues ; Free et SFR). Pas de panique, si la 1ère méthode ne convient pas, il est possible de prendre l’offre BeIN Sports Connect qui permet de regarder la chaîne directement depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone…

Le prochain match de Playoffs NBA opposant les Lakers aux Heat est prévu le vendredi 9 octobre soit le samedi 10 octobre à 3h du matin heure française.

Quels sites de streaming pour regarder la finale Lakers – Heat ?

Payer pour regarder un match, ce n’est pas la philosophie de tout le monde ! Il est vrai que devoir payer 15€ pour pouvoir regarder quelques matchs n’est pas forcément la meilleure option pour le porte-monnaie. Dans ce cas il faut se tourner vers les plateformes de streaming.

Le streaming est une option alléchante du fait de sa gratuité mais elle n’en reste pas moins illégale. Il est possible alors de passer par un VPN afin de se protéger d’éventuels problèmes. Le Café du Geek recommande d’ailleurs NordVPN qui vous simplifiera la vie ! Il est conseillé d’avoir également un antivirus à jour et performant.

Il est possible de regarder les matchs de finale de Playoffs NBA via le site nba4free.com. Une fois sur le site, il suffit de choisir le match, peut être esquiver quelques publicités mais c’est le prix à payer pour la gratuité !

Bon match !