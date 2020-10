Test – NordVPN : à la hauteur de sa réputation ?

Publicité

Vous vous promenez souvent sur le web ? Alors vous n’avez sûrement pas manqué une des nombreuses publicités pour le célèbre NordVPN. Dans ce petit article, nous allons voir ce dont il est capable. Cet article sert de référence pour le comparatif de plusieurs VPN, qui viendra les rassembler par la suite. Ainsi, si vous hésitez, vous pourrez le consulter et sélectionner celui qui correspondra le mieux à vos besoins. Je vais donc couvrir des points similaires dans chaque article.

Interface de NordVPN

⭐⭐⭐⭐ Note : 4 sur 5.

La première chose qui doit nous donner envie d’utiliser un VPN, c’est son interface. Si elle est trop complexe, l’utilisateur se perdra et ira chez la concurrence. Aucun problème pour celle de NordVPN, qui arbore fièrement ses couleurs bleu et blanc : en un seul clic, on peut se connecter à un pays / serveur de son choix. L’ergonomie est donc très bonne et les menus de paramètres sont très épurés, pour ne pas dire quasi vides. Néanmoins, les options les plus importantes sont présentes et faciles d’accès. Point à prendre en compte pour ceux qui ne sont pas à l’aise, la version Bureau ne propose pas de traduction française, il faudra donc se faire à la version anglaise. L’application est polyvalente et disponible pour tous les OS, y compris Linux.







Fonctionnalités de NordVPN

⭐⭐⭐⭐ Note : 4 sur 5.

Sécurité

Le fournisseur panaméen est fier de sa nationalité, puisque le Panama n’exige pas à ses éditeurs la conservation des logs de ses utilisateurs. NordVPN applique donc une politique « No Logs », qui ne garde aucune trace de l’activité de ses utilisateurs sur internet. Le traffic qui passe par ses serveurs est donc alors complètement anonymisé.

Dans le même objectif, les données et les requêtes utilisent un DNS privé, et non pas celui de Google ou d’autres sociétés qui recueillent les demandes pour les analyser et les utiliser par la suite. En bonus, il est possible d’utiliser le réseau Tor pour encore plus de confidentialité. Si une IP privée ne vous suffit pas, la fonction Double VPN propose de passer par deux couches de protection. Et au cas où vous en auriez besoin pour des raisons spécifiques (hébergement d’un serveur web par exemple), vous pouvez demander une adresse IP fixe qui ne sera utilisée que par vous.

Streaming

Le streaming dans les pays à l’étranger fonctionne ! Pour les adeptes des séries américaines, c’est peut-être la principale motivation de l’achat d’un VPN. Du côté de chez Netflix, aucun problème à l’horizon : les débits sont bons.

P2P

Des serveurs dédiés aux transferts Peer To Peer sont à disposition également. Évidemment, on vous conseille de l’utiliser pour ne télécharger que des torrents de source sûres et légales.

Qualité du service NordVPN

⭐⭐⭐⭐⭐ Note : 4.5 sur 5.

Bande passante / débit

Pour comparer les débits des serveurs de NordVPN, j’utilise le site www.speedtest.net. Dans tous mes comparatifs, je compare uniquement les serveurs français. Sans VPN, ma bande passante est de l’ordre du Gigabit par seconde : 944 Mbit/s en download, 477 Mbit/s en upload avec un ping de 9ms. En passant par un serveur NordVPN, j’atteint le score de 602 Mbit/s en download, 443 en upload et 14 ms de ping. C’est excellent ! C’est largement assez pour profiter en toute liberté des services de streaming tels que Netflix, Twitch et bien d’autres sans ralentissement. Et pourquoi pas jouer, mais ce n’est pas son utilité première.

Répartition des serveurs NordVPN

Le parc de NordVPN se compose de plus 5400 serveurs, le tout réparti dans une soixantaine de pays à travers le monde. Ceux-ci sont majoritairement rassemblés en Europe, mais sont aussi présents sur le continent américain, à l’est de l’Asie dans l’hémisphère sud de la planète. L’utilisateur n’a que l’embarras du choix. Aussi, cela permet une grande stabilité de la connexion, en répartissant automatiquement la charge sur les serveurs les moins sollicités dans chaque pays.

Support

Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide avec leur produit, NordVPN vous assure une assistance rapide et surtout, en français. C’est appréciable, surtout que l’interface n’est pas disponible en français. D’après nos tests, l’assistance en ligne via le site web est très réactive : nous avons pu contacter un conseiller français en moins d’une minute.

Appareils simultanés

Pour un seul et même compte, il est possible d’utiliser jusqu’à 6 appareils simultanés. Comme l’application fonctionne aussi bien sur smartphone que sur les ordinateurs, cela répondra à tous les besoins des particuliers et pourquoi pas, à ceux d’une famille ou d’une équipe.

Tarifs

NordVPN est disponible en trois formules : avec engagement de deux ans, six mois ou au mois seulement. Les tarifs sont les suivants :

Cette solution est très chère si vous ne comptez pas l’utiliser pour une longue durée. À moins d’avoir de véritables exigences, profitez des 30 jours d’essai offerts ou privilégiez un VPN moins cher ou gratuit pour peu de temps.

Conclusion

Alors, est-ce que NordVPN vaut le détour ? La réponse est oui : la qualité du service est le principal argument à défendre pour proposer un tel produit. La promesse est tenue, et nous ne pouvons que recommander cette solution si elle correspond à vos besoins. Si vous avez fait votre choix et que NordVPN est fait pour vous, rendez sur le site ici.

Points positifs Débits élevés

De nombreux serveurs et pays disponibles

Des options de sécurité supplémentaires Points négatifs Cher sans engagement longue durée Acheter sur NordVPN.com