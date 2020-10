N7 Z490 : la nouvelle carte mère sobre et efficace de NZXT

Publicité

NZXT, très célèbre marque américaine, présente aujourd’hui sa toute nouvelle carte mère, la N7 Z490. Elle est spécialement conçue autour du chipset Z490, présent sur la 10ème génération des processeurs Intel.

Un montage facilité

Cette carte mère NZXT a été créée de manière à faciliter au maximum le montage des différents éléments qui composent un ordinateur. En effet, la disposition de la carte offre un placement optimal de tous les ports. En parlant de port, nous retrouvons ici plusieurs éléments intéressants. Tout d’abord, il sera possible de connecter 2 cartes graphiques avec un support AM CrossFireX. Le stockage sera assuré par deux connecteurs M.2 tandis que le Wi-fi 6 et le Bluetooth 5.1 sont également de la partie ! Quant à la RAM, 4 slots sont disponibles pour un maximum de 128GB de mémoire vive.

Un design sobre

Disponible en deux coloris (noir ou blanc), la carte mère NZXT N7 Z490 au format ATX) fait dans la sobriété grâce à son couvercle métallique. Ce dernier permet de cacher divers composants de la carte mère, mais également de s’intégrer au mieux dans un boitier de la série NZXT H, comme le H700i ou encore le H440, pour ne citer qu’eux.

Si la sobriété ne vous plait guère, NZXT a malgré tout pensé à vous en ajoutant la compatibilité CAM NZXT. Cette fonctionnalité permet de contrôler les courbes de ventilation ainsi que l’éclairage RGB. Car oui, cette carte mère possède 2 connecteurs NZXT RGB LED ainsi que 2 connecteurs AGB et RGB LED, de quoi rajouter de la couleur dans votre boitier.

Où acheter la NZXT N7 Z490 et à quel prix ?

Disponible dès aujourd’hui, il vous en coûtera 229.99€. Un prix relativement contenu quand on connait la qualité de production et de finition de la marque américaine. À noter également que NZXT s’est appuyé sur un pionnier des cartes mères pour concevoir cette N7 Z490 : ASRock. Un bon point à rajouter sur la liste !