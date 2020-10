Faites attention aux arnaques sur les sites de rencontre

Publicité

Les sites de rencontre comme leur nom l’indique servent à des rencontres amicales, amoureuses, fraternelles et autres. Une aubaine pour les escrocs de se faufiler dans la masse. Il existe en effet un nombre incroyable de faux profils sur les différents sites de rencontre. Les escrocs n’hésitent pas à faire du chantage à la webcam. Comment opèrent-ils en ligne ? Comment repérer les faux profils sur les sites de rencontre ?

Un vaste réseau d’escrocs en ligne

Les sites de rencontre constituent des repères de prédilection des escrocs. Ils se servent de ces plateformes de rencontre pour mettre en place des escroqueries à la webcam. Créent sur une multitude de sites de rencontre de faux profils. Et s’en servent pour rentrer en contact avec les futures victimes. Ils usurpent ainsi de l’identité de l’internaute dont ils ont récupéré sur internet les photos. Leur mode opératoire consiste à installer sur une période donnée un climat de confiance. L’objectif visé est d’obtenir des photos, des vidéos intimes et des informations personnelles à un moment donné. Les escrocs sont présents sur plusieurs sites et logiciels. Il s’agit de Facebook, de Badoo, de Linkedin, de Viadeo, de Skype, de Oovoo, de Hangout, de Adopteunmec, de Lovoo, de Meetic, de Gleeden, de Ashley Madison, de Chatroulette, de Bazoocam et bien d’autres.

Les divers types de faux profils en ligne

Pour débusquer l’identité des escrocs, il faut distinguer les types de faux profils qui s’ingèrent sur les sites de rencontres. Les escrocs créent des comptes fakes sur les plateformes populaires. Ceux qui créent de faux profils en ligne sont de trois catégories. Le premier lot est composé des personnes commanditées par des entreprises de speed dating ou d’agences matrimoniales. Le deuxième lot est celui des arnaques à la webcam et des escroqueries sentimentales. La dernière catégorie est celle des personnes qui désirent conserver leur anonymat sur les plateformes de rencontres. Les faux comptes de la deuxième catégorie sont particulièrement dangereux.

Ces arnaqueurs à l’amour utilisent la naïveté des membres pour leur soutirer de l’argent. Ils vont jusqu’à pirater les comptes de messagerie pour arriver à leur fin. Les faux comptes utilisés sur Facebook sont utilisés en matière d’arnaque à la webcam. Les arnaqueurs créent plusieurs profils pour séduire leur victime et soutirer de l’argent. Ils prétextent à un accident, une hospitalisation et un financement de voyage. Ils procèdent également à un chantage à la vidéo ou de photos intimes.

Les techniques de repérage des escrocs en ligne

Il est possible de débusquer sur les sites de rencontre les profils fakes. Les sites de rencontres gratuits sont très accessibles aux arnaqueurs. La photo du profil est le premier indice pour repérer un escroc. La première technique à utiliser est la recherche Google Images. Cet outil de Google permet de faire une comparaison rapide avec la photo de profil de l’individu suspecté. Il suffit de glisser dans la barre de recherche de Google Image l’image du profil fake. Les photos similaires sont détectées en un clic par Google. Le moteur de recherche affiche les sites sur lesquels de telles photos ont été publiées.

La liste d’affinités, d’amis ou de contacts est très utile pour débusquer les escrocs. Certaines erreurs sur le profil mettent la puce à l’oreille. C’est le cas de pseudo, prénoms ou nom minuscules, les faux noms aléatoires, les fautes d’orthographe, les profils non complétés ou une incohérence entre la photo et l’âge de la personne. Les arnaqueurs sur les sites de rencontre ne perdent pas du temps pour compléter les différentes sections de leur profil. L’intuition est en outre la meilleure arme pour échapper aux arnaqueurs en ligne. Et pour éviter de recevoir un virus en message privé par un de ces faux comptes, lisez notre dossier sur les antivirus et leur utilité !