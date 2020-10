Heatzy Pilote, la solution connectée pour faire des économies sur son chauffage

Publicité

À l’approche de l’hiver, les factures énergétiques explosent. Avec le froid, le besoin d’allumer son chauffage se fait sentir. Cependant, dans beaucoup de maisons, les systèmes de chauffages ne sont plus adaptés à nos vies actives. Ils chauffent très souvent en pleine journée, lorsqu’il n’y a personne à la maison. Face à ce problème, Heatzy, une start-up française, a décidé d’agir et de proposer un chauffage connecté facile à utiliser.

Réaliser des économies avec son chauffage connecté

La start-up française Heatzy, soutenue par la French Tech, propose plusieurs produits pour réaliser des économies sur son chauffage électrique. En premier lieu, on retrouve un programmateur connecté. Ce produit avait fait l’objet d’un test sur notre site et avait su convaincre la rédaction.

Le Heatzy pilote permet de relier ses chauffages et les contrôler depuis son téléphone. Ce système, très pratique, offre la possibilité de les programmer et de les faire chauffer uniquement lorsque c’est nécessaire. Facile à mettre en place et discret, ce programmateur connecté est disponible au prix de 49€ !

Heatzy propose également un sèche-serviettes connecté, ainsi différents types de radiateurs intelligents. Les radiateurs disponibles permettent de mettre en place des liens par connexions wi-fi ou Bluetooth en fonction des modèles. Ces produits, tous disponibles sur le site d’Heatzy, permettent de facilement réduire la consommation énergétique d’un habitat.

Heatzy : une marque française de confiance

Heatzy est une start-up française spécialisée dans l’industrie du chauffage connecté. Membre de la Frenchtech, la start-up lance, dès 2016, son premier programmateur connecté, le « Heatzy pilote« . Forte de sa réussite, la start-up s’impose depuis 2017 comme une solution de choix pour mettre en place un écosystème de chauffage connecté. En 2019, Heatzy change de dimension en remportant la GreenTech organisée par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Depuis, elle continue son développement afin de devenir la référence des chauffages connectés en France.