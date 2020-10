Test – PreSonus HD10BT : Un casque qualitatif, ultra abordable

Publicité

PreSonus a lancé son Eris HD10BT avec de la réduction de bruit active ainsi que du Bluetooth. C’est une marque américaine spécialisée dans l’équipement audio ainsi que les logiciels audios. Alors qu’en est t-il ?

Design et ergonomie

⭐⭐⭐ Note : 3 sur 5.

De nos jours, nous sommes habitués à voir des produits en plastique, surtout sur cette gamme de prix. PreSonus a mis le paquet sur son Eris HD10BT, puisque les arceaux sur les oreillettes sont en métal. L’usage est un peu moins fluide avec des oreillettes en plastique néanmoins, c’est au gain de la solidité.

Que ce soit sur les oreillettes ou sur l’arceau on retrouve du similicuir. Seul regret, les oreillettes sont cousues sur le casque, donc impossible à changer.

Sur le côté droit, on retrouve le logo de la marque, le slider pour l’ANC ainsi qu’un port micro USB. On regrette l’USB-C qui commence à se généraliser même sur les produits les moins chers. De plus, on a un petit voyant de charge qui indique également l’état de l’ANC.

Sur le côté gauche, on retrouve le port jack ainsi que les trois boutons de commande :

Le bouton ON/OFF :

Un appui de 3s pour l’allumer, l’appairage est lancé automatiquement si aucun appareil n’est connecté.

Un appui de 5s pour l’éteindre

Un clic pour prendre un appel ou pour faire play/pause

Un appui de 1s pour rejeter l’appel

Un double clic pour rappeler

Le bouton plus :

Un clic pour augmenter le volume

Un clic long pour passer à la piste suivante

Le bouton moins :

Un clic pour réduire le volume

Un clic long pour revenir à la piste précédente

Les commandes tombent directement sous la main rien à dire sur ce point.

On note que le Eris HD10BT se repli pour être ranger ou qu’il est possible de tourner les oreillettes à 180° pour le garder autour du cou.



Le ERIS HD10BT est un casque fermé circum auriculaire, c’est-à-dire qui englobe l’oreille. En pratique il est très confortable même après plusieurs heures, par contre il a une tendance à nous donner chaud aux oreilles.

Fonctionnalités et accessoires

Note : 3 sur 5.

Dans la boite du Eris HD10BT, on retrouve :

Une boite de transport rigide

Un câble de recharge micro USB de 1m

Un câble mini-jack (3.5mm/3.5mm) de 1m

Un adaptateur mini-jack (3.5mm) vers jack 6.35 TRS

Le Eris HD10BT est équipé en Bluetooth 5.0 pour un appairage rapide.

La réduction de bruit active

PreSonus a équipé son Eris HD10BT de réduction de bruit active, avec une particularité étonnante. En effet, il est possible d’activer ANC sans pour autant allumer le casque, les deux sont totalement indépendants. Il ne faut donc pas oublier de l’éteindre lorsqu’on le pose.

En pratique ne vous attendez pas à des miracles, on est loin des rois tel que le HeadPhone 700. La combinaison d’isolation passive et active va réduire les bruits parasites, mais ce n’est pas parfait.

Son du PreSonus HD10BT

⭐⭐⭐⭐ Note : 4 sur 5.

PreSonus a équipé son Eris HD10BT de haut-parleurs de 40 mm. La qualité d’écoute est très bonne, avec un son un peu sur les graves. On ne retrouve pas un profil vraiment neutre sur ce casque annoncé comme professionnel. Néanmoins la qualité d’écoute à ce prix, est vraiment excellente. Le volume audio monte haut ce qui est parfaitement satisfaisant.

Autonomie

⭐⭐⭐⭐ Note : 4 sur 5.

L’autonomie dépend de l’activation ou non de la fonction de réduction de bruit. PreSonus annonce 16h d’autonomie sans et 8h avec. En pratique, ce sont les valeurs que nous avons également. Dommage pour l’absence d’USB-C.

Conclusion

PreSonus marque un grand coup avec son HD10BT, proposé à 130€ avec une bonne qualité de fabrication et un bon son. Néanmoins la réduction de bruit active ne doit pas être un critère d’achat.

