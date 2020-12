PlayStation Plus : les jeux gratuits de janvier 2021 sur PS4 et PS5

La nouvelle année arrive, et Sony compte bien occuper ses joueurs après le réveillon. Grâce au PlayStation Plus, vous allez pouvoir acquérir trois jeux gratuitement sur votre PS4 ou PS5 dès le 1er janvier 2021.

Les joueurs PlayStation vont avoir l’occasion de passer le temps durant le mois de janvier 2021. Au programme : une aventure pleine d’action avec la célèbre Tomb Raider, un RPG fantastique se déroulant au XVIIe siècle et pour finir, survivez dans les eaux troubles en tant que requin.

PlayStation Plus : quoi de neuf sur PS4 et PS5 en janvier 2021 ?

Pour ce premier mois de l’année 2021, Sony offre à ses abonnés PlayStation Plus trois jeux, dont un uniquement sur PS5. Ceux-ci seront disponibles sur les deux consoles du 1er janvier au 1er février 2021.

Pour commencer cette trilogie gratuite PlayStation Plus, vous allez pouvoir redécouvrir l’archéologue et aventurière Lara Croft grâce au jeu Shadow of The Tomb Raider. Ce dernier opus clôt la saga vidéoludique traitant de l’enfance de l’héroïne. Pour mettre un peu de contexte, l’aventure débute lorsque Lara est âgé de 23 ans. La jeune femme va se retrouver en Amérique du Sud et aura pour objectif de stopper une prédiction apocalyptique maya. Coincée sur une île péruvienne, elle devra redoubler de combativité et d’ingéniosité afin de survivre et arriver à ses fins.

Le second jeu gratuit sur PS4 et PS5 grâce au PlayStation Plus est GreedFall. Dans ce RPG, l’action prend place sur le territoire européen durant le XVIIe siècle. Plongé dans un monde fantastique, le continent est victime d’une maladie incurable et mortelle du nom de Malichor. Vous incarnez dans cette aventure le colon De Sardet. L’histoire débute lorsque l’homme part retrouver son cousin Constantin d’Orsay, futur gouverneur de l’île fraichement découverte de Teer Fradae.

Finissons avec le jeu PlayStation Plus uniquement à la PS5 : Maneater. Comme Tomb Raider, la survie sera de mise. Cependant, vous serez un requin dans cette aventure… Oui, oui, vous avez bien lu. Plongé dans un monde ouvert, votre objectif est simple : évoluer afin de devenir le plus grand prédateur des récifs.

Pour rappel, il ne reste plus beaucoup de temps pour récupérer vos jeux gratuits du mois de décembre 2020. Vous avez en effet jusqu’au 4 janvier 2021 pour les sauvegarder dans votre bibliothèque PlayStation !

