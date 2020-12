Playstation Plus : Les jeux offerts du mois de Décembre 2020

Publicité

De retour pour le mois de décembre 2020, Sony dévoile les jeux gratuits destinés aux abonnés du Playstation Plus. C’est donc 3 nouveaux jeux qui font leur apparition pour le mois de décembre 2020. Les joueurs pourront télécharger gratuitement du 01/12/2020 au 04/01/2021 Worms Rumble, Just Cause 4 et Rocket Arena. Les jeux sont téléchargeables sur le PlayStation Store. Il est important de rappeler que les jeux acquis le sont pour toute la durée de l’abonnement.

Le Playstation Plus permet, en complément des jeux offerts, de jouer en multijoueur et de stocker ses sauvegardes sur le cloud. De plus, l’abonnement au service permet de profiter de remises exclusives sur le Playstation Store. Le coût de cet abonnement est de 59,99€ pour l’année soit 5€/mois. Toutefois, il y a régulièrement des promotions abaissant le prix aux environs des 45€. Cela tombe à pic puisque c’est le cas en ce moment alors n’hésitez pas à en profiter.

Worms Rumble (versions PS4 et PS5)

Worms Rumble est un jeu développé par la Team17 et qui sortira le 1er décembre. Sous la forme d’un battle royale, le jeu met en avant des vers de terre équipé de tout un attirail d’armes différentes. Comme tout bon battle royale, on apparaît sur une map et go ! Il faut faire le plus possible de loot, tuer un maximum d’adversaires et se faire tuer le moins possible pour finir premier. Un mode deathmatch est également disponible. Sur la map, il y a un maximum de 32 joueurs, on peut customiser son vers et cerise sur la gâteau c’est du crossplay PS5, PS4, PC.

Just Cause 4

Le second jeu est Just Cause 4, un GTA like développé par Avalanche studios et sorti le 3 décembre 2018. Inutile de vous présenter Rico Rodriguez, le héros reprend du service cette fois sur l’île de Medici. Il va maintenant se frotter à l’organisation La Main noire afin de contrer les plans d’Oscar Espinosa. Le parachute, la wingsuite et le grappin sont également de retour. Rico devra en faire bon usage dans ses multiples combats. On reste dans la lignée de l’épisode 3, de l’action et encore de l’action.

Rocket Arena

Troisième et dernier jeu de ce mois de décembre 2020, Rocket Arena. Développé par Final Stike Games et sorti le 13 juillet 2020, c’est un jeu de tir à la 3ème personne. Dans une arène il faut s’affronter en mode 2 équipes de 3. On sélectionne son héros qui sera muni de deux capacités et ensuite il s’agit d’expulser son adversaire en dehors de cette arène à coup de roquettes.

Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des jeux offerts en novembre dernier avant que le Playstation Plus ne les remplace.

À vos manettes !