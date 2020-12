Comment partager les frais du réveillon ? – Fête 2020

Publicité

Le partage des frais du réveillon est toujours un sujet compliqué entre les calculs de coin de table et les « oublies » de remboursement. Or, comme on le dit si souvent, les bons comptes font les bons amis. On vous a fait une petite sélection d’application et de service afin de faire le partage des frais du réveillon ainsi que le remboursement.

Une cagnotte participative

Le plus simple pour le partage des frais du réveillon dans le cas où une seule personne se chargerait des achats, c’est la cagnotte. Avec Le Pot Commun, vous pouvez ensuite ouvrir une cagnotte et diffuser le lien à vos amis ou votre famille. Ils pourront ensuite ajouter des fonds (soit avec une somme fixe, soit avec une somme libre) à la cagnotte. Ensuite, vous avez la possibilité de recevoir là sur votre compte bancaire, mais attention la plateforme prend 4 % de frais. Néanmoins si vous faites le choix d’utiliser l’argent sur une plateforme partenaire tel qu’Amazon ou Fnac par exemple, il n’y a aucuns frais.

Une application de partage des frais

Si pour le réveillon vous êtes plusieurs à faire des achats, le plus simple est l’usage d’une application comme tricount. Cette application existe en version web, mais également sur Android ou bien iOS. Il suffit de créer un projet avec le nom des participants. Ensuite, chaque personne qui fait des dépenses peut librement les ajouter au projet. Enfin, l’application fait les comptes automatiquement à chaque nouvelle dépense et va déterminer qui doit de l’argent à qui et surtout combien et payer vos proches.



À la rédaction, on l’utilise souvent lorsqu’on part en vacances et on adore, c’est simple et super pratique. Terminer les disputes à la fin des vacances.

Une application de paiement mobile

Une application comme Lyf Pay est vraiment un super allié, on vous en parlait déjà, récemment sur site. Lyf Pay est un vrai portefeuille dématérialisée qui vous permet :

Payer en magasin via des cartes de paiement ou des titres-restaurant

Stocker vos cartes de fidélité

Garder vos tickets de caisse

De payer vos amis en un clic via leur numéro de téléphone

De faire des cagnottes

Cette application est vraiment multifonctions et vous servira au quotidien ! En plus, elle est française, cocorico ! Lyf Pay est disponible sur Android et iOS



Voilà maintenant vous avez toutes les clés pour passer un réveillon sans prise de tête et réglera le partage des frais en un claquement de doigts. Joyeuses fêtes à tous 🙂