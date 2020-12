OnePlus lance une édition spéciale des Buds Z et fait gagner des OnePlus 8T

Publicité

Avant les vacances de Noël, OnePlus donne encore un peu de ses nouvelles avec deux annonces. La première concerne l’arrivée d’une édition spéciale Steven Harrington de ses écouteurs sans fil OnePlus Buds Z. La seconde va vous permettre de gagner un OnePlus 8T en participant à une compétition sur le jeu Fortnite.

OnePlus Buds Z x Steven Harrington : un design original pour les très bons écouteurs sans fil

Artiste et designer de Los Angeles, Steven Harrington a créé une édition spéciale des Buds Z de OnePlus. On retrouve ainsi sur les écouteurs sans fil la pâte graphique de l’artiste avec notamment des petits personnages emblématiques tels que « Mello » ou bien un tout nouveau du nom de « Cool Cat ». Plusieurs petits visuels propres à l’artiste sont ainsi dessinés sur les intra-auriculaires et leur boitier de recharge. De plus, un enrobage bicolore vert et mauve a été appliqué sur ces derniers.

Les écouteurs OnePlus Buds Z sont exclusivement disponibles sur le site de la marque. Le prix affiché est de 68,99 euros.

Envie d’en apprendre plus sur ces écouteurs ? N’hésitez pas à feuilleter notre test !

Gagnez un OnePlus 8T en jouant à Fornite

Outre cette collaboration entre One Plus et Steven Harrington sur les Buds Z, le constructeur a noué un partenariat avec Epic Games afin de faire gagner des OnePlus 8T. Pour cela, la compétition Bhangra aura lieu le 20 décembre sur le jeu Fortnite.

Pour y participer, il suffira de se connecter au jeu depuis son smartphone Android, se rendre dans l’onglet Compétition et choisir Coupe Danse du Bhangra. Les 3 meilleurs joueurs de chaque région repartiront avec un smartphone OnePlus 8T. Le meilleur joueur de chaque région recevra en plus des écouteurs Buds.

Si vous ne jouez par sur smartphone, vous pourrez vous consoler en jouant à Fortnite en 120 FPS sur PS5 et Xbox Series X et S ou bien le mode performance sur PC !