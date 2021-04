En 2017, on vous parlait déjà de cryptomonnaies. À l’époque, le Bitcoin valait à peine 5000€ et peu de gens en avaient entendu parler. À l’heure où l’on écrit ces lignes, il en vaut plus de 53 000€ et les marchés de crypto sont en feu partout. En 2018, pour la blague et, car c’était l’année du chien, Léo a investi 100€ dans le Dogecoin à environ 0.007€. Une crypto basée sur une blague qui est maintenant soutenue par beaucoup, y compris Elon Musk. Ces 100€ sont désormais un peu plus de 1500€ (vendus à 0.13€) et pourquoi pas les investir dans une expérience ?

C’est ce que l’on va faire avec cette nouvelle série d’articles. Chaque mois un YOLO UPDATE de cet investissement de 1500€. Ces 1500€ vont être investi dans 15 altcoin (comprendre cryptomonnaies autre que Bitcoin et ETH, et peu developpés) triés un peu au hasard, 100€ sur 15 Altcoin.

1 RSR – Reserve Rights

RSR le coin qui va donner un droit de vote sur le RSV, un futur stablecoin qui va être indexé sur le dollars et potentiellement intégré à PayPal. Développé pour les pays en proie à des instabilités géopolitiques qui voudront la flexibilité d’une FIAT sans avoir à subir l’incidence des facteurs exogènes sur son cours. Et RSR c’est le coin qui fera décider le burn ou non des RSV pour maintenir leur cours à 1$ en gros.

100€ pour 1240 RSR (0.081980€ piece)

2 VET – Vechain

Cette cryptomonnaie est acceptée par plusieurs agents en raison de la rapidité forte qu’elle offre en matière de minage. C’est une cryptomonnaie sur laquelle il faut compter en 2021 compte tenu de la dynamique enclenchée au cours de l’année 2020. Elle est d’ailleurs supportée par des groupes tels que Walmart pour suivre les produits vendus en magasin et éviter la contrefaçon. Un très beau projet à suivre (que je suivais de loin depuis 2018). Qu’est-ce que le Vechain ?

100€ pour 656 VET(0.152546€ piece)

3 NEO

Neo se présente comme un écosystème en croissance et en développement rapides qui a pour objectif de devenir la base de la prochaine génération d’Internet – une nouvelle économie où les paiements, les identités et les actifs numérisés se rencontrent.

Initialement connu sous le nom d’Antshares, ce projet était considéré comme la toute première blockchain publique de Chine lors de son lancement en février 2014. La plate-forme open-source a ensuite été rebaptisée Neo trois ans plus tard. En plus de créer une communauté mondiale de développeurs qui créent une nouvelle infrastructure pour le réseau et réduisent les barrières à l’entrée, l’équipe derrière ce projet gère une initiative EcoBoost conçue pour encourager les gens à créer des applications décentralisées et des contrats intelligents sur sa blockchain.

Il a souvent été comparé à la version chinoise du réseau Ethereum, un Altcoin très fort.

100€ pour 1,68 NEO (59.40€ piece)

4 ADA – Cardano

Cardano est une plate-forme de blockchain de proof-of-work qui affirme que son objectif est de permettre aux acteurs du changement, aux innovateurs et aux visionnaires d’apporter un changement global positif.

Le projet open source vise également à redistribuer le pouvoir des structures non responsables aux marges vers les individus, en aidant à créer une société plus sûre, plus transparente et plus juste.

Cardano a été fondée en 2017 et le jeton ADA est conçu pour garantir que les propriétaires peuvent participer au fonctionnement du réseau. Pour cette raison, ceux qui détiennent la cryptomonnaie ont le droit de voter sur toute modification proposée du logiciel.

Cardano est utilisé par les entreprises agricoles pour suivre les produits frais du champ à la fourchette, tandis que d’autres produits construits sur la plate-forme permettent de stocker les diplômes de manière infalsifiable et les détaillants de lutter contre les produits contrefaits.

100€ pour 81 ADA (1.23€ piece)

5 TRX – TRON

TRON est un système d’exploitation basé sur la blockchain qui vise à garantir que cette technologie est adaptée à un usage quotidien. Alors que Bitcoin peut gérer jusqu’à six transactions par seconde et Ethereum jusqu’à 25, TRON affirme que son réseau a une capacité de 2000.

Ce projet est mieux décrit comme une plate-forme décentralisée axée sur le partage de contenu et le divertissement et à cette fin, l’une de ses plus grandes acquisitions était le service de partage de fichiers BitTorrent en 2018.

Dans l’ensemble, TRON a divisé ses objectifs en six phases. Il s’agit notamment de fournir un partage de fichiers distribué simple, de favoriser la création de contenu grâce à des récompenses financières, de permettre aux créateurs de contenu de lancer leurs propres jetons personnels et de décentraliser l’industrie du jeu.

100€ sur cet Altcoin pour 743 TRX (0.1347€ piece)

6 XLM – Stellar Lumens

En termes simples, Stellar est un réseau ouvert qui permet de déplacer et de stocker de l’argent. Lors de sa sortie en juillet 2014, l’un de ses objectifs était de stimuler l’inclusion financière en atteignant les personnes non bancarisées du monde. Mais peu de temps après, ses priorités se sont déplacées pour aider les entreprises financières à se connecter les unes aux autres grâce à la technologie blockchain.

Le jeton natif du réseau, lumens, sert de pont qui rend moins coûteux l’échange d’actifs à travers les frontières. Tout cela vise à défier les fournisseurs de paiement existants, qui facturent souvent des frais élevés pour un service similaire.

100€ pour 188 XLM (0.5329€ piece)

7 DENT

Lancé en 2017, Dent est un opérateur mobile numérique révolutionnaire proposant des cartes eSIM, des forfaits de données mobiles, des recharges de minutes d’appel et une expérience sans itinérance. Selon le site Web de la société, Dent utilise les pouvoirs de la technologie blockchain pour créer un marché mondial pour la libéralisation des données mobiles.

Dent a une feuille de route ambitieuse à venir, avec des plans pour étendre ses services à de nouveaux marchés d’ici la fin de 2021. La société a déjà attiré plus de vingt-cinq millions d’utilisateurs d’appareils mobiles et les services Dent sont disponibles dans plus de 140 pays. Les partenariats d’entreprise pour Dent incluent Samsung Blockchain, The Enterprise Ethereum Alliance et Telecom Infra. Le site de DENT.

100€ pour 10 000 Altcoin DENT (0.1€ piece)

8 ALGO – Algorand

Algorand est un réseau autonome, décentralisé et basé sur la blockchain qui prend en charge un large éventail d’applications. Ces systèmes sont sécurisés, évolutifs et efficaces, toutes des propriétés critiques pour des applications efficaces dans le monde réel. Algorand prendra en charge les calculs qui nécessitent des garanties de performances fiables pour créer de nouvelles formes de confiance.

Le réseau principal d’Algorand est devenu opérationnel en juin 2019 et a pu traiter près d’un million de transactions par jour en décembre 2020.

100€ pour 79 ALGO (1.28€ piece)

9 CKB – Nervos Network

Le réseau Nervos se décrit comme un écosystème de blockchain publique open source et un ensemble de protocoles. Un petit Altcoin.

100€ pour 400 CKB (0.025€ piece)

10 IOST

IOST se décrit comme un réseau et un écosystème de blockchain ultra-rapides, à part entière et décentralisés, avec ses propres nœuds, portefeuilles et basés sur le protocole de consensus de nouvelle génération appelé preuve de crédibilité.

100€ pour 1620 IOST (0.0617€ piece)

11 EGLD – Elrond

Elrond est un protocole blockchain qui cherche à offrir des vitesses de transaction extrêmement rapides en utilisant le sharding. Le projet se décrit comme un écosystème technologique pour le nouvel Internet, qui comprend la fintech, la finance décentralisée et l’Internet des objets. Sa plate-forme d’exécution de contrats intelligents serait capable de 15000 transactions par seconde, d’une latence de six secondes et d’un coût de transaction de 0,001 USD.

100€ pour 0.52 EGLD (189€ piece)

12 REEF – Un Altcoin sur DOT

Reef est une plate-forme DeFi construite sur Polkadot (DOT) qui vise à offrir des échanges inter-chaînes. Un moteur de rendement et un agrégateur de liquidité intelligent font partie des offres du projet.

Les travaux sur le projet ont commencé au second semestre 2020. Les responsables de Reef soutiennent que le processus de négociation, de prêt et de jalonnement de crypto est actuellement fragmenté créant une expérience douloureuse pour tous ses participants.

Reef agrège la liquidité et assure l’automatisation. Il vise également à remédier aux inconvénients associés aux plateformes de trading existantes. Alors que les bourses centralisées sont sujettes à des failles de sécurité, les rivaux décentralisés peuvent manquer de liquidités et sont souvent difficiles à utiliser.

100€ pour 2865 REEF (0.0349€ piece)

13 UNI – Uniswap

Uniswap est un protocole de trading décentralisé populaire, connu pour son rôle dans la facilitation du trading automatisé de token de finance décentralisée (DeFi).

Il a été lancé en novembre 2018, mais a gagné en popularité cette année grâce au phénomène DeFi et à la montée en flèche associée du token trading. Uniswap vise à maintenir le trading de jetons automatisé et complètement ouvert à quiconque détient des jetons, tout en améliorant l’efficacité du trading par rapport à celle des échanges traditionnels.

100€ pour 3.1 UNI (32.1€ piece)

14 BAT – Basic Attention Token

Basic Attention Token, ou BAT, est le Token qui alimente une nouvelle plate-forme de publicité numérique basée sur la blockchain conçue pour récompenser équitablement les utilisateurs pour leur attention, tout en offrant aux annonceurs un meilleur retour sur leurs dépenses publicitaires.

Cette expérience est fournie via le navigateur Brave, où les utilisateurs peuvent regarder des publicités préservant la confidentialité et recevoir des récompenses BAT pour ce faire. D’autre part, les annonceurs peuvent diffuser des publicités ciblées pour maximiser l’engagement et réduire les pertes dues à la fraude et aux abus publicitaires.

100€ pour 78 BAT (1.28€ piece)

15 WIN – WINk

WINk est une plate-forme de jeu permettant aux utilisateurs de socialiser et de participer à plusieurs écosystèmes blockchain qui exploite le Token WIN en tant qu’actif numérique natif de la plate-forme. Grâce à une conception innovante d’économie de jetons et à d’autres mécanismes d’incitation, WINk vise à créer un écosystème qui offre une expérience de jeu décentralisée de haute qualité pour permettre aux développeurs de créer des dApps qui favorisent une véritable adoption et incitent les utilisateurs à participer et à contribuer en tant que parties prenantes actives de la plate-forme.

100€ pour 72 000 WIN (0.0014€ piece)

Ces 15 cryptos ont toutes été achetées en même temps, sur un lapse de 2 heures le 15 avril 2021. Elles ont été achetées au prix du marché, peu importe si le cours était à la hausse ou la baisse. Comme si c’était une personne lambda qui investissait 100 précieux euros. Par pure comparaison, ces 1500€ auraient été 0,028680 BTC. Vous aussi acheter des crypto directement sur Binance et tentez l’expérience. N’achetez jamais plus que ce vous pouvez perdre. Le marché peut s’écrouler du jour au lendemain vous laissant avec très peu d’argent.

Le 15 mai 2021, nous vous ferons un retour de la valeur de cet investissement, au total, Altcoin par Altcoin et surtout, comparé à l’évolution d’un investissement similaire sur du Bitcoin !