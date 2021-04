Audi Q4 e-tron : le SUV compact 100% électrique sera disponible en juin

Audi a révélé le Q4 e-tron, son nouveau SUV compact électrique, qui sera commercialisé à partir de juin 2021. Un SUV compact, donc, qui se déclinera en trois versions, dont un coupé Sportback.

Audi dévoile son SUV électrique avec 520 km d’autonomie

Audi lance son Q4 e-tron sur le segment des SUV compacts, entre le Q3 et le Q5. Ce Q4 e-tron est assez encombrant, avec ses 4,59 m de longueur pour 1,86 m de largeur et 1,63 m de hauteur. Son cousin Volkswagen ID.4 affiche exactement les mêmes cotes.

Audi avait débuté par le haut pour l’électrification de sa gamme, tout comme ses concurrents allemands. Audi développe et travaille étroitement avec Volkswagen sur leurs plates-formes communes spécifiques à la motorisation électrique, la MEB.

Ce nouvel Audi Q4 e-tron proposera deux variantes de carrosserie : une cinq portes classique et une déclinaison Sportback. Dans les deux cas, le style respecte les codes de la marque allemande, avec quelques détails plus futuristes.

A l’intérieur, on retrouve une ergonomie proche de celle de la récente A3. La planche de bord est dotée d’une instrumentation haut de gamme et d’un grand écran tactile sur la partie haute de la console centrale. L’engin pourra, en option, embarquer un affichage tête haute à réalité augmentée.

Audi Q4 e-tron : à partir de 42 800 euros

La version 35 e-tron débute en 170 chevaux avec la batterie de 52 kWh pour une autonomie de 341 km. La 40 e-tron propulsion de 204 chevaux adopte la batterie de 77 kWh pour une autonomie de 520 km. Enfin, la 50 e-tron Quattro ajoute un second moteur sur l’essieu avant de 109 ch pour un total délivré de 299 chevaux et 488 km d’autonomie. La batterie de 77 kWh étant identique, l’autonomie sera alors amoindrie. Les consommations moyennes WLTP atteignent 16,6 à 20,9 kWh/100 km en fonction des versions.

Côté recharge, Audi promet une récupération de 130 km en 10 minutes grâce aux bornes rapides de type Ionity. A la maison, les version 35 e-tron acceptent du courant alternatif à 7,4 kW, contre 11 kW pour les versions 40 et 50 e-tron.

Enfin, la marque aux anneaux précise seulement que le Q4 e-tron 35 débutera à 42 800€ en France et que la version Sportback y coûtera 2000€ de plus à finition égale. A titre de comparaison, le Volkswagen ID.4 débute à 40 870€ avec le moteur de 170 chevaux et la batterie de 52 kWh. La commercialisation débutera en juin 2021.

