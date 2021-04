Apple mise sur la réalité augmentée pour enrichir les discussions

La firme à la pomme souhaite utiliser la réalité augmentée pour enrichir les discussions. On sait aussi que Tim Cook mise sur la réalité augmentée pour l’avenir. Heureusement Apple ne souhaite pas se limiter qu’aux smartphones !

AFP PHOTO / GABRIELLE LURIE

Le pari d’Apple sur la réalité augmentée

Il est de notoriété publique qu’Apple et la réalité augmentée sont intimement liés. Lors d’une interview, Tim Cook confie que l’AR est une technologie importante et que sa place dans la société est toute trouvée.

Selon le PDG, l’AR pourrait se trouver une nouvelle place, et notamment dans les conversations. Il imagine alors une conversation enrichie de graphique ou divers éléments visuels. L’idée de Tim Cook apparaît déjà en distanciel via Zoom ou toutes autres applications de visioconférence. Cependant, imaginez maintenant votre prochaine réunion équipée de lunette (c’est un exemple d’application), les graphiques et autres tableaux vous sont alors accessibles sans perdre le fils de la réunion.

Même si la réalité augmentée est déjà largement utilisée sur smartphone, Tim voit d’autres moyens de faire appel à elle.

Que proposera Apple pour l’AR ?

Si l’on en croit certains rapports, la marque à la pomme, pourrait sortir son casque de réalité virtuelle en 2022, mais aussi des lunettes de réalité augmentée en 2025 (un autre destin que les Google Glass ?).

Même si au cours de l’interview l’Apple Car a été évoquée, Tim n’a pas été très bavard. Il a tout de même rappelé que tous les projets d’Apple n’aboutissent pas obligatoirement. Il confie aussi que certains de ces projets ne sont que des prototypes pour des applications futures.

Pour l’heure, nous ne savons toujours pas quelle est l’ambition d’Apple autour des véhicules. Pourrait-on voir des véhicules signés Apple ? Pourrait-on imaginer un service de conduite autonome proposé aux constructeurs ? Seul l’avenir nous le dira. Cependant, on sait pertinemment et même Tim l’affirme, Apple aime « être le propriétaire de la technologie principale » !