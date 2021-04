Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de fin avril 2021 (Fable, Second Extinction…)

Sans grande surprise, Microsoft revient à la charge en cette seconde partie du mois. Ainsi, l’entreprise annonce six nouveaux jeux pour son catalogue Xbox Game Pass. Nous retrouvons notamment plusieurs titres de la saga RPG Fable, mais aussi un peu de sport avec MLB 21 The Show et de la survie avec Second Extinction.

Après avoir annoncé l’arrivée de xCloud sur les PC Windows 10, iPhone et iPad, Microsoft vient clôturer le mois d’avril 2021 avec l’arrivée de plusieurs licences sur son service Xbox Game Pass :

Le Xbox Game Pass continue de s’améliorer

Le mois de mars aura été un évènement pour le Xbox Game Pass. En effet, Microsoft y a ajouté 20 jeux Bethesda ainsi que des jeux Xbox et Xbox 360 via xCloud. Plus traditionnellement, l’entreprise a ensuite implémenté huit nouveaux jeux durant le début du mois d’avril 2021, avec notamment GTA V et Outriders. Place maintenant à la fin du mois avec six nouvelles licences.

Tout d’abord, nous pouvons noter l’arrivée d’un jeu de sport signé PlayStation Studios : MLB 21 The Show, une expérience de simulation de baseball. À partir du 22 avril, Phogs! fera son entrée dans le Xbox Game Pass : un plateformer coopérateur mettant en scène un chien à deux têtes et élastique. Le 28 avril, ce sera au tour de Second Extinction. Dans cette aventure, vous pourrez profiter entre amis d’une chasse aux dinosaures mutants. Votre objectif sera simple : survivre. Le jour d’après, Destroy All Humans ! vous permettra de contrôler un extra-terrestre ayant pour objectif de détruire… tous les humains. Libre à vous de choisir les méthodes employées pour arriver à vos fins. Pour finir, la célèbre sage de RPG Fable arrivera le 30 avril avec notamment Fable Anniversary et Fable 3.

Cependant, plusieurs licences vont aussi partir du Xbox Game Pass dès le 30 avril 2021 :

Endless Legend (PC) ;

For the King (Cloud, Console & PC) ;

Fractured Minds (Cloud & Console) ;

Levelhead (Cloud, Console & PC) ;

Moving Out (Cloud, Console & PC) ;

Thumper (PC).