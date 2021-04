Xbox Game Pass : les nouveaux jeux d’avril 2021 (GTA V, Outriders…)

Microsoft vient enfin d’annoncer les nouveautés du Xbox Game Pass pour le mois d’avril 2021. L’occasion pour l’entreprise d’assouvir encore une fois les envies de ses joueurs, qu’ils privilégient de jouer sur Xbox, PC ou encore Android avec xCloud.

Après avoir ajouté des jeux Xbox et Xbox 360 ou encore de 20 licences Bethesda, Microsoft a décidé d’ajouter dans le Game Pass moult jeux durant le mois d’avril 2021. Parmi les licences annoncées, nous remarquons notamment l’arrivée d’un mastodonte du jeu vidéo : GTA V, ou encore l’arrivée d’un jeu PlayStation Studios, NBL The Show 2021.

À quoi jouer sur le Xbox Game Pass durant le mois d’avril 2021 ?

Avec l’arrivée du confinement en France, vous allez surement avoir un peu plus de temps à passer devant les jeux vidéo. Bonne nouvelle, Microsoft a prévu de quoi vous occuper avec son Xbox Game Pass durant un bon petit moment durant le mois d’avril avec les jeux suivant :

Outriders (Console et cloud) ;

GTA V (Console et cloud) : 8 avril ;

Zombie Army 4 : Dead War (PC, console et cloud) : 8 avril ;

Disneyland Adventures (Cloud) : 8 avril ;

Rush: A Disney Pixar Adventure (Cloud) : 8 avril ;

NHL 21 (EA Play – Console) : 12 avril ;

Rain on Your Parade (PC, console et cloud) : 15 avril ;

Pathway (PC) : 15 avril ;

MBL The Show 21 (Console) : 20 avril ;

Second Extinction (Console) : 28 avril.

Comme vous pouvez le remarquer, il y en aura pour tous les goûts durant ce mois. On remarque ainsi la présence d’un des jeux emblématique des dernières années : GTA V. Le tout nouveau shooter RGP Outriders sorti le 1er avril est aussi de la partie. Vous pourrez ensuite incarner un nuage dans Rain on Your Parade, jouer de stratégie dans Pathway et collaborer pour survivre face à une horde de dinosaures dans Second Extinction ou de zombies dans Zombie Army 4 : Dead War. Pour les sportifs dans l’âme, rendez-vous sur MBL The Show 21 ou NHL 21. Pour finir, les enfants pourront jouer à Disneyland Adventures ainsi que Rush: A Disney Pixar Adventure.

Comme habitude, plusieurs licences vont aussi quitter le Xbox Game Pass durant le mois :

Wargroove ;

GatoRoboto ;

Deliver Us The Moon ;

Madden 15, 16, 17, 18 et 25 ;

NHL 18 et 19 ;