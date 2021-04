Xbox Game Pass : Microsoft ajoute des jeux Xbox et Xbox 360 à son service de cloud gaming

Le Xbox Game Pass vient encore une fois s’enrichir de jeux vidéo. Cette fois-ci, c’est la section xCloud qui vient profiter d’une nouveauté intéressante : des titres Xbox et Xbox 360 rétrocompatibles.

Le Xbox Game Pass devient de plus en plus une machine de guerre pour Microsoft. Le service accueille en effet de plus en plus de jeux et de services depuis quelques mois. Récemment, nous pouvions par exemple constater l’arrivée de 20 jeux Bethesda ou encore celle d’EA Play. Pour améliorer des joueurs avec xCloud, la firme de Redmond est même en train de tester l’affichage des jeux en 1080p au lieu de 720p. Encore mieux, des jeux rétrocompatibles Xbox et Xbox 360 viennent d’arriver sur le service de cloud gaming.

Microsoft ajoute 16 jeux rétrocompatibles au Game Pass

Envie d’un peu de nostalgie ? Microsoft vient vous servir ça en un claquement de doigts. En effet, l’entreprise a annoncé le 31 mars 2021 que 16 titres provenant de ces studios et originellement sortis sur Xbox et Xbox 360 faisaient leur entrée sur le Xbox Game Pass.

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Double Dragon Neon

Fable II

Fallout: New Vegas

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgment

Jetpac Refuelled (Contrôles tactiles disponibles)

Kameo

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Viva Piñata (Contrôles tactiles disponibles)

Viva Piñata: TIP (Contrôles tactiles disponibles)

Les joueurs ont ainsi l’occasion de redécouvrir des jeux emblématiques des générations précédentes directement sur leur smartphone ou tablette Android. À l’avenir, Microsoft devrait aussi proposer cette possibilité pour les autres studios de jeux vidéo. Cependant, le processus devrait prendre un peu de temps. En effet, il semblerait logique que des renégociations de contrat de publication des jeux doivent être de la partie.

En attendant de voir d’autres jeux rétrocompatibles sur le service de cloud gaming de Microsoft, l’ensemble des licences amenées par l’entreprise devrait largement vous occuper pendant un bon moment !