3 Jeux vidéo de la semaine, Savior of Sapphire wings/Sword City Revisited, Crash Bandicoot 4, Tanuki Justice

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir deux titres phrase du RPG tactique Savior of Sapphire wings etSword City Revisited. Sinon, pourquoi ne goûter aux frissons de la vitesse et beauté graphique avec Crash Bandicoot 4 : It’s About Time ou se défouler dans un univers Pixel Art dans Tanuki Justice.

Savior of Sapphire wings/Sword City Revisited

Stranger of Sword City Savior of Sapphire wings sont deux noms qui ont marqué les joueurs de RPG tactique et donc le redécouvrir sur PC E et Switch nous a donné beaucoup d’espoir. Votre avion s’écrase dans une dimension parallèle et vous cherchez alors le chemin de la maison. Pour cela vous devrez explorer moult donjons, territoires et affronter encore plus d’ennemis. Mais vous ne serez pas seul et très vite toute une équipe vous épaulera. Car votre quête permettra aussi de sauver ce monde inconnu.

Le système de jeu est très classique, comme les combats qui feront tout autant appel à votre sens de la stratégie que votre réactivité. Attention si un de vos personnages décède, il est définitivement perdu. Mais pas de panique, vous pouvez en créer presque à volonté, tant que vous assez de ressource. Bonne idée, ceux qui sont créés et restés en réserve prennent de l’expérience en même temps que vous. Mai ce qui fait vraiment sa force reste son esthétique gothique est parfaitement dosée. Lus adulte et noir que Savior of Sapphire Wings le second titre inclus dans cette compilation.

Dans ce dernier, vous jouez le rôle d’un chevalier de la Table ronde déchu qui revient à la vie pour vaincre le roi des démons. Ici, la scénarisation favorise plus les interactions entre les différents protagonistes de votre équipe. Il a surtout une ambiance plus douce, plus positive que Stranger of Sword City. Lus Léger, il sera une excellente introduction à ce type de jeu avant de s’attaquer au titre suivant.

Savior of Sapphire wings/Sword City Revisited, notre avis

Une excellente compilation pour les amateurs comme les pros du genre. Au final, pas cher pour des jeux de qualité, dont la principale faiblesse reste des environnements un peu vides durant l’exploration.

PC, Switch

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Les docteurs Neo Cortex et Nefarious Tropy ont décidé de mettre la pagaille dans le multivers en les mélangeants. Le marsupial le plus connu du jeu vidéo et sa petite sœur vont donc tout faire pour damner le pion à ces ennemis tordus. Il faut admettre que le retour de Crash Bandiccoot nous a fait un peu peur, Activision a parfois tendance à trop tirer sur ses licences, surtout endormies durant des années. Nous sommes rapidement rassurés, ce qui fait le sel de la série, la vitesse est bien là !

Avec en plus, un univers totalement chaotique et délirant. Dans un même niveau, les différents univers se croisent, se rencontrent ce qui rend les déplacements encore plus dangereux. Mais rassurez-vous, nos héros jouissent de nouveaux pouvoirs pour affronter le chaos ambiant. Nous préférons vous laisser les surprises, car il y’a vraiment de quoi s’amuser. Enfin si la version console est de très bonne facture, il faut admettre que la version PS5 et Xbox Series ont été plus que soignés. Vos rétines vont en prendre plein les mirettes et par son aspect animation, fluidité, rapidité qu’artistique, vous serez aux anges.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time notre avis

Ne cherchez plus, Crash Bandicoot est de retour pour le meilleur et simplement le meilleur.

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Tanuki Justice

Amoureux de pixel art et de jeux vidéo, préparez-vous à être aux anges. En effet, Tanuki Justice est un Run’n Gun qui reprend tous les poncifs des classiques avec une rare maestria. Ainsi, le principe est simple, courir, sauter et tirer sans vous faire toucher. Cela nécessite de sacrés réflexes et une certaine persévérance. Quoique, ne soyons pas mauvais, en mode normale vous le finirez en une bonne dizaine d’heures, mais en mode insane vous risquez de rager bien plus souvent. Bon, il est possible de jouer à deux ce qui rend la progression plus simple, surtout si vous savez travailler en équipe.

Techniquement, c’est un hommage aux consoles 8 bits, avec une définition et un sens du détail bien plus en accord avec les machines modernes. Chaque personnage, décor, monstre, boss est un délice à regarder et la musique n’est pas en reste avec cette sonorité qui nous renvoie en un instant dans le monde de la nostalgie. Pourtant, il ne se limite pas à cela, le gameplay, le game design sont vraiment travaillés, ciselés avec soin.

Tanuki Justice notre avis

Un jeu que les mordus de jeu d’arcade a l’ancienne, dans leur conception, comme leur direction artistique.

