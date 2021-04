PS5 : la rétrocompatibilité des jeux PS1, PS2 et PS3 pour bientôt ?

Véritable arlésienne depuis des années, la rétrocompatibilité sur les consoles de Sony a toujours été un sujet qui fâche les aficionados de la marque (moi le premier). Cela n’a pas toujours été le cas, la PS2 permettait de jouer aux jeux de la génération précédente. Et les premières versions de PS3 faisaient la même chose. Mais très vite la fonctionnalité a disparu pour permettre une baisse des coûts de production des consoles. Mais un nouveau brevet pour la PS5 vient de rallumer la flamme de l’espoir des retrogamers.

La rétrocompatibilité sur PS5 vers une lueur d’espoir ?

Ce nouveau brevet n’est directement lié à la rétrocompatibilité, mais cela s’en rapproche fortement. En effet, il s’agit d’une méthode pour affecter des trophées dans des jeux anciens émulés allant jusqu’à la PS1. Même si ce n’est pas encore officialisé, cela commence à s’en rapprocher.



Voici ce que présente le document déposé :

BANDEAU PUBLICITE

Une méthode implémentée de manière informatique assigne un ou plusieurs trophées à un utilisateur. Un jeu est émulé en réponse à une requête issue d’un appareil client. Un déclencheur de trophée est détecté durant l’émulation du jeu en comparant une valeur mémoire du jeu émulé à une valeur prédéterminée et en assignant un ou plusieurs trophées à l’utilisateur en se fondant sur le déclencheur de trophée détecté.

En général les trophées font partie intégrante du gaming moderne. Néanmoins, souvent, les jeux plus anciens n’ont pas la capacité d’attribuer des trophées au joueur. Pour améliorer l’expérience de jeu, il serait désirable de pouvoir attribuer des trophées aux utilisateurs qui jouent à des jeux plus anciens qui n’ont pas cette fonctionnalité de trophées” Extraits texte brevet

Rétrocompatibilité bientôt sur PS5 ?

Attention toutefois, la PS5 n’apparait pas clairement dans ce brevet. Bien sur cette dernière à la puissance nécessaire pour émuler toutes les générations précédentes. Toutefois, Sony pourrait tout à fait sortir une machine dédiée pour la rétrocompatibilité. Mais vu le flop de la PS1 mini, c’est peu probable.

Publicité

En tout état de cause, Sony a peut-être enfin décidé d’ajouter cette fonction de rétrocompatibilité tant attendue par des millions de joueurs. Un grand nombre d’entre nous possède encore ses anciens jeux. Imaginez-vous relancer une partie sur PS5 de Dragon Quest VIII PS2 ou bien une partie de Skate 3 PS3 voir pour les plus nostalgeek une partie du sublime Castlevania Symphony of the Night PS1.



Après tout Microsoft et sa Xbox offrent cette possibilité depuis toujours. Même Nintendo l’offre certes dans une approche différente, mais cela demeure possible quand même. Soyez sûrs que nous suivrons cela de près.