PS5 et PS4 : Horizon Zero Dawn est disponible gratuitement

Envie de jouer à une nouvelle aventure originale sur votre console PlayStation gratuitement ? Sony vient d’offrir la licence Horizon Zero Dawn à l’ensemble de ses joueurs sur PS5 et PS4, qu’ils soient abonnés ou non au PlayStation Plus.

Durant le printemps 2020, Sony a lancé l’initiative Play at Home afin d’offrir des jeux aux joueurs lors de la première période de confinement. La pandémie n’étant pas encore terminée, le patron de Sony PlayStation a ainsi annoncé en mars 2021 « Toute l’équipe de PlayStation souhaitait remercier la communauté en vous offrant quelque chose en retour ». Il ajoute : « C’est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir vous offrir une sélection de jeux gratuits exceptionnels et d’offres sur le divertissement ».

De ce fait, nous avons vu le jeu Ratchet & Clank arriver gratuitement pour les joueurs PS4 et PS5 début mars, ainsi que neuf jeux indépendants. Sony revient une dernière fois à la charge en offrant la licence Horizon Zero Dawn aux joueurs.

Horizon Zero Dawn est maintenant disponible gratuitement sur PS4 et PS5

Afin de clôturer son évènement Play at Home, Sony a comme prévu annoncé l’arrivée du jeu Horizon Zero Dawn gratuitement pour les joueurs PS4 et PS5. La bonne nouvelle dans l’histoire, c’est que ce nouveau jeu offert comprend aussi l’ensemble de ses DLC. Ne vous inquiétez pas, il n’est pas nécessaire d’avoir un abonnement au PlayStation Plus pour en profiter. En effet, il suffit juste de disposer d’une connexion internet. Le jeu sera disponible de façon gratuite jusqu’au 15 mai à 5 h.

Faisons un petit rappel sur le pitch d’Horizon Zero Dawn. Dans un monde post-apocalyptique, le monde est dominé par des monstres robotisés. Lors de cette aventure, vous incarnerez Aloy, une chasseuse souhaitant protéger sa tribu des machines. Le jeu est de type action-RPG et se déroule dans un monde ouvert explorable en solo.

