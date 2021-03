PS5 / PS4 : Sony offre neuf jeux vidéo à tous les joueurs

En cette fin de mois, vous ne savez surement plus trop à quoi jouer. Pas panique, tonton Sony est passé par là et compte vous proposer plusieurs jeux gratuitement sur PS4 et PS5. Depuis ce vendredi 26 mars, l’entreprise vient en effet d’offrir neuf jeux à l’occasion du relancement de son incitative Play at Home.

Après avoir offert Ratchet & Clank aux joueurs, Sony revient à la charge avec plusieurs jeux disponibles gratuitement pour les joueurs PS4 et PS5. Proposé dans le cadre de l’initiative Play at Home, l’objectif est d’inciter les gens à rester chez eux en cette période de pandémie mondiale.

BANDEAU PUBLICITE

Les neuf jeux offerts par Sony sur PS4 et PS5

Avant toute chose, sachez que vous n’avez pas besoin d’être abonné aux PlayStation Plus afin de profiter des jeux offerts via l’initiative Play at Home de Sony. Voici les jeux qui seront téléchargeables gratuitement sur PS4 et PS5 jusqu’au 23 avril :

Abzû : développé par les créateurs de Journey et Flower, ce jeu vous met dans la peau d’une plongeuse découvrant la beauté et les mystères des fonds marins.

: développé par les créateurs de Journey et Flower, ce jeu vous met dans la peau d’une plongeuse découvrant la beauté et les mystères des fonds marins. Enter the Gungeon : un dungeon crawler où vous devez partir à la recherche d’une antiquité : le pistolet permettant de tuer le passé. La tâche ne sera cependant pas simple et de nombreux essais seront nécessaires pour atteindre votre objectif.

: un dungeon crawler où vous devez partir à la recherche d’une antiquité : le pistolet permettant de tuer le passé. La tâche ne sera cependant pas simple et de nombreux essais seront nécessaires pour atteindre votre objectif. Rez Infinite : un jeu de type rail shooter vous entrainant dans un monde psychédélique où la musique techno est reine.

: un jeu de type rail shooter vous entrainant dans un monde psychédélique où la musique techno est reine. Subnautica : on repart dans les fonds marins avec un jeu d’aventure où un scientifique tente de survivre après avoir échoué dans un monde inconnu entouré d’eau.

: on repart dans les fonds marins avec un jeu d’aventure où un scientifique tente de survivre après avoir échoué dans un monde inconnu entouré d’eau. The Witness : creusez-vous la tête dans un monde ouvert comportant plus de 500 énigmes.

: creusez-vous la tête dans un monde ouvert comportant plus de 500 énigmes. Astro Bot Rescue Mission (PSVR) ;

(PSVR) ; Moss (PSVR) ;

(PSVR) ; Thumper (PSVR) ;

(PSVR) ; Paper Beast (PSVR).

Un dixième jeu devrait faire son apparition gratuitement durant le printemps : le célèbre Horizon Zero Dawn !

Publicité