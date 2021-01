Publicité

Quelques mois après Samsung et Huawei, Apple pourrait s’inviter très bientôt dans la cours des constructeurs de smartphones pliables. En effet, l’entreprise américaine a fait de nombreuses révélations ces derniers jours qui laissent entendre la sortie à venir d’un nouveau téléphone mobile pliable dans ses boutiques. Ce dernier aurait des similarités avec le Galaxy Z Flip de Samsung. Un aspect qui mérite qu’on s’attarde sur le sujet. Lisez donc cet article pour en savoir davantage.

Un iPhone pliable comme réponse à la concurrence

L’univers des smartphones est très dynamique et les inventions y sont presque mensuelles. Un rythme que doit tenir tous les grands constructeurs pour ne pas voir leur part de marché arrachée par un concurrent plus créatif ou plus inspiré. Apple, s’est vu devancer par Huawei, Samsung et Motorola dans le domaine des smartphones pliables. Conscient de l’avance prise par ces concurrents dans le domaine, la firme californienne souhaite tout mettre en œuvre pour combler ce retard. Et c’est pour cette raison qu’elle a annoncé le développement d’un iPhone pliable, inspiré du Galaxy Z Flip de Samsung, dans ses usines. Ce nouveau bijou d’Apple portera le nom de iPhone 12S et intègrerait de très innovantes et inédites fonctionnalités.

Un iPhone et un iPad désormais en un seul smartphone

Le projet d’Apple est encore à sa phase d’essai et aucune donnée ou information officielle n’a été encore communiquée sur les caractéristiques du futur nouveau smartphone de l’entreprise. Néanmoins, des supputations continuent et desquelles découlent des prédictions subjectives sur le format de l’iPhone 12S. Ce serait ainsi, un iPhone pliable convertible en tablette. Il aurait de nombreux points en commun avec son homologue l’iPhone 12, dont le mode MagSafe de recharge magnétique et le lecteur d’empreintes digitales placé sous l’écran (Touch ID). Malgré la taille de son écran, même déplié, il se rapprocherait beaucoup plus de l’iPhone 12 Max Pro plutôt que de l’iPad. L’indétermination de sa date de sortie et du prix de lancement laisse tout de même planer le doute sur l’imminence de son officialisation. Il va falloir attendre peut-être encore longtemps.

