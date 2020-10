Apple MagSafe, pas si safe sur les coques en cuir…

Publicité

Apple a dévoilé la technologie MagSafe lors de la dernière keynote de la marque. Cette technologie est censée faciliter la recharge sans fil en proposant un aimant derrière la coque en verre des nouveaux iPhone 12. Le but ? Optimiser au maximum la recharge sans fil via le chargeur MagSafe officiel d’Apple. La recharge sans fil via MagSafe est proposée avec une puissance totale de 15 W.

Mais il semblerait que depuis quelques jours, des rumeurs bien fondées ferait part de quelques soucis d’ordre esthétique sur les coques en cuir vendues par Apple.

Apple propose désormais une multitude d’accessoires compatibles avec cette nouvelle technologie comme par exemple une série de coques en silicone très moderne et colorées, des portes carte en cuir pour ranger votre carte bancaire ou une autre carte directement à l’arrière de votre iPhone. Des coques transparentes affichant fièrement la technologie MagSafe en imprimé dessus.

Mais au niveau des coques en cuir, c’est la que le bas blesse. En effet, il semblerait que la technologie MagSafe laisse des traces au niveau de la coque lors du chargement du téléphone. Pour affirmer cette hypothèse nous nous sommes basés sur les annonces officielles d’Apple (notamment sur la page support de la technologie MagSafe)

If you keep your iPhone in a leather case while charging with your MagSafe Charger, the case might show circular imprints from the contact.

« Si vous conservez votre iPhone dans un étui en cuir pendant le chargement avec votre chargeur MagSafe, l’étui peut afficher des empreintes circulaires dues au contact. »

