Test – Nikon Z50 : La qualité à portée de main ?

Nikon, fabricant japonais d’appareils photo, d’optiques et bien d’autres nous gratifie d’un appareil hybride, le Nikon Z50 ! Alors que vaut-il ? Voyons cela ensemble !

Présentation

Le Nikon Z50 est un appareil photo hybride possédant une résolution de 20,9 millions de pixels effectifs pour un poids de 450 gr. Il est le 3ème représentant de sa gamme et embarque un capteur APS-C.

Unboxing

Pour l’occasion, nous avons eu le droit à un kit. Le pack comprenait donc un objectif DX 16-50mm ainsi qu’un autre objectif Nikkor Z DX 50-250mm et bien entendu le Nikon Z50 !

Nikon Z50 – Kit

Le Nikon Z50 est livré avec une dragonne, un bouchon de boîtier, un oeilleton, une batterie, le chargeur et un câble USB.

Design/Ergonomie

Ce que l’on peut dire par rapport au Nikon Z50, c’est que l’ergonomie de l’appareil est bien conçue. En effet il se prend très facilement en main et est agréable à porter ! La large poignée sur le côté droit de l’appareil ravira les personnes avec de grandes mains. Au niveau des commandes, rien de bien nouveau sous le soleil ! Sur la partie haute de droite, on retrouve les principales commandes, telles que la molette de modes, le bouton d’alimentation, REC vidéo, un bouton pour passer du mode photo à vidéo, réglages ISO, réglages obturateur et une molette pour la navigation.

Nikon Z50 – Vue haut droit

Sur le côté gauche, on retrouve les connectiques tel que la prise jack pour le micro, le port USB et le port HDMI.

Nikon Z50 – Côté gauche

Au dos de l’appareil, on retrouve l’écran inclinable tactile de 1.04 million de pixels et d’une diagonale de 8cm. Celui-ci est inclinable à 180°, mais uniquement vers le bas. Les charnières ont l’air bien robustes. En pratique l’écran orientable du Nikon D5600 est bien plus efficace et confortable d’utilisation. On y retrouve également les fameux boutons de Menu/Informations/Galerie/Corbeille ainsi que le sélecteur.

Nikon Z50 – Arrière

En ce qui concerne l’accès à la carte SD, malheureusement il se situe en dessous de l’appareil, ce qui n’est pas de plus pratique. On y retrouve également l’emplacement de la batterie.

Nikon Z50 – Dessous

Nikon Z50 – Écran inclinable

Capacités du boîtier

Le Nikon Z50 possède un capteur CMOS APS-C (23,5 mm x 15,7 mm) de 20,9 Mpx. La plage d’ISO est comprise entre 100 ISO et 51200 ISO, de quoi capter le maximum de lumière en faible luminosité. La vitesse d’obturation est de 1/4000 à 30 secondes. Il peut enregistrer des vidéos au format 4K UHD ( 3840 x 2160 ) à 30p, il est aussi résistant à la poussière et à l’humidité ( jusqu’à 85% ) et prévu pour un fonctionnement compris entre 0°C et 40°C.

Nikon Z50 – DX 16 mm – 50 mm

Dans ce pack, 2 objectifs étaient fournis. Un objectif à courte focale de 16 mm – 50 mm et autre avec une focale bien plus grande de 50 mm – 250 mm (un régale!)

Nikon Z50 – Nikkor Z DX 50 mm – 250 mm

Fonctionnalités

Le Nikon Z50 possède 8 modes différents. Vous pouvez retrouver l’explication des différents modes dans un article de nos articles juste ici . Il existe néanmoins deux modes qui ne sont pas présents sur tous les appareils, les modes U1 et U2. Ces modes sont similaires, ils permettent de créer des profils d’utilisation. Il sera donc possible d’enregistrer un paramétrage spécifique sur U1 et U2, cela permet un gain de temps quand on souhaite souvent prendre des photos avec le même paramétrage plutôt que devoir tout régler à chaque fois. Un des points très appréciables avec le Nikon Z50, c’est qu’il possède un véritable mode vidéo dédié ! Il sera donc possible de modifier les paramètres vidéo dans un menu spécifiquement fait pour cela. L’appareil peut prendre des photos en rafales allant jusqu’à 11 vps. Le capteur quant à lui n’est malheureusement pas stabilisé. Un des autres points faibles de l’appareil est son slot de carte SD situé en dessous de celui-ci rendant donc l’utilisation plus pénible. On y retrouve également la fonctionnalité Wi-Fi et Bluetooth permettant de se connecter au téléphone pour pouvoir transférer des images via l’application SnapBridge.

Image

Alors qu’en est-il du rendu de l’image avec tout ça ? Voici différentes photos capturées à l’aide du Nikon Z50 !

Ouverture f/6.3 ; vitesse 1/250 ; ISO 900 ; Focale 375 mm

Ouverture f/6.3 ; vitesse 1/250 ; ISO 640 ; Focale 250 mm

Le Nikon Z50 est bluffant, le rendu des photos est très beau ! Les photos sont d’une grande qualité. Tout cela couplé avec un objectif Nikkor Z DX 50 mm – 250 mm ainsi que le viseur électronique (EVF) qui permet de tout voir clairement, que ce soit en mode vidéo ou mode photo. L’image de visée est naturelle, semblable à celle du viseur optique d’un reflex numérique. La vue reste fluide et stable.

Ouverture f/5.6 ; vitesse 1/160 ; ISO 3200 ; Focale 165 mm

Ouverture f/6.3 ; vitesse 1/400 ; ISO 400 ; Focale 250 mm

Pour résumer, le Nikon Z50 est performant que ce soit en basse ou en haute luminosité. Il permet de capter des images très nettes et détaillées qui subliment le tout ! Il est bien sûr possible de choisir son mode de rendu, que ce soit en fichier RAW, JPEG ou les 2 couplés. Le viseur électronique est très pratique du fait de son rendu direct de l’image. Il est ainsi possible de regarder dans le viseur et y voir directement le rendu avec les réglages actuels ! La vidéo est bridée à 30min par enregistrement.

Interface utilisateur

L’interface utilisateur est classique pour du Nikon, il est facile d’utilisation et intuitif. On y retrouve tous les paramétrages classés dans plusieurs catégories et également un paramétrage spécialement pour la vidéo !

Nikon Z50 – Interface

Nikon Z50 – Interface vidéo

Le menu se prend vite en main.

Son

Le Nikon Z50 possède des haut-parleurs stéréo. La qualité du son est correcte, mais il est possible de brancher un micro externe grâce à la prise jack située sur la gauche de l’appareil.

Autonomie

Le Nikon Z50 est fourni avec une batterie lithium de 1120mA h. Elle se trouve être très performante, car une charge peut tenir une sortie photo aisément.

Nikon Z50 – Accumulateur Li-ion EN-EL25

Expérience utilisateur

Et bien, pour tout dire, l’utilisation du Nikon Z50 est un réel plaisir. Il est compact et performant, il peut ainsi être emmené partout où l’on souhaite sans encombrer. L’écran donne un bon rendu et est assez lumineux, cependant, l’écran orientable à 180°C n’est vraiment pas des plus pratiques et c’est bien dommage! Le Wi-Fi et le Bluetooth ne servent pas tant que ça si l’on ne souhaite pas utiliser l’application SnapBridge afin de transférer ses photos de l’appareil directement sur le téléphone. La batterie n’est pas à plaindre et le mode vidéo dédié est un gros plus !

Prix

Le pack utilisé pour le test du Nikon Z50 qui inclut l’appareil photo ainsi que 2 objectifs est au prix de 1246€ sur Amazon. Il faudra donc avoir un peu d’économie afin de pouvoir se l’offrir, mais cela en vaut la peine !

Points positifs Mode vidéo dédié

Viseur numérique

Batterie

Qualité d'image Points négatifs Ecran orientable

Carte SD chargée par le dessous