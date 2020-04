Xiaomi pliable à clapet – Un air de Galaxy Z Flip

Les rumeurs sont de plus en plus forte au sujet du Xiaomi pliable. De manière générale, les smartphones pliables commencent peu à peu à rentrer dans les meurs avec Samsung par exemple avec le Samsung Galaxy Fold ou le Samsung Galaxy Z Flip. Motorola s’est aussi mis sur le devant de la scène avec le Razr.

Un brevet déposé pour le Xiaomi pliable

Depuis, plusieurs prototypes ont vu le jour comme un présenté ci-dessous. Il y a eu également un brevet déposé au milieu de l’année 2018. Le brevet a été accepté en décembre 2019, assez récemment et inclue dans les données de l’OMPI (office mondial de la propriété intellectuelle). Il y aurait une dizaine de croquis pour ce Xiaomi pliable. Cependant, le plus probable serait un smartphone pliable à l’image d’un Galaxy Z Flip ou un Razr de chez Motorola. Xiaomi aurait quant à lui contacté Samsung pour leur fournir des écrans pour leur smartphone pliable. Si un accord n’est pas trouvé, Xiaomi pourra peut-être se rabattre sur LG Display fournisseur des écrans pliables des smartphones Huawei.

Des croquis du Xiaomi pliable





Au niveau des objectifs photos, Xiaomi arrivait à l’effacer pour le faire apparaître quand nous en avons besoin. De la plusieurs hypothèses seraient possibles. La première représenterait une technologie innovante déjà aperçu sur le OnePlus Concept One. Le seconde, quant à elle, serait tiré davantage de la technologie d’Oppo. Un objectif contextuel à l’arrière qui s’élève comme une caméra pop-up inclue dans le châssis sur smartphone. Il faut effectivement prendre en compte que tout n’est que rumeurs. De plus, nous n’avons aucune date de sortie, mais il se pourrait que la production des smartphones pliables de chez Xiaomi commence vers le second semestre 2020.

Xiaomi brevète un téléphone pliable de type à clapet avec une caméra contextuelle. Il y a aussi une double caméra à l’arrière. Remarquablement, un petit écran de notification est appliqué autour du système de caméra. Cela signifie que l’arrière dispose d’un double appareil photo perforé et d’un flash. Description brevet

En 2020, nous pourrions voir un Galaxy Fold 2 avec des mises à jour majeures dont un écran 120 Hz et la compatibilité S-Pen. Xiaomi avait auparavant émis plusieurs rumeurs sur un smartphone pliable. Ces rumeurs se sont alors avéré lors d’un essai de Lin Bin, co-fondateur et président de Xiaomi. Celui-ci a été filmé il y a plus d’un an en train d’utiliser un prototype de Xiaomi pliable non pas en deux, mais en trois parties. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé ! Wait & See !