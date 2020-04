Warframe devrait arriver sur la PS5 et la Xbox Series X

Les plus joueurs d’entre-vous-vous connaissent clairement Warframe. Il est l’un des meilleurs free-to-play de ces dernières années. C’est un jeu du genre TPS, MMORPG et Science Fiction. Celui-ci est jouable sur PC depuis 2013. Il est arrivé en Europe sur PS4 en novembre 2013. Il est sorti l’année d’après sur la Xbox One et en 2018 sur la Nintendo Switch. Vous pouvez le télécharger directement via logiciel Steam ou, sur leur site officiel. Nous devons ce somptueux bijou à Digital Extremes qui a également développé les jeux Unreal avec Epic Games, mais également BioShock.

Pour les plus newbies qui nous lisent, le jeu se passe dans un futur plus ou moins lointain. Vous acquérez le contrôle d’un Tennos, un être humain vêtu d’une armure nommée Warframe. À l’aide de ses pouvoirs et de son arme, il combattra l’ennemie pour maintenir tant bien que mal l’équilibre de notre univers. Il existe plus d’une quarantaine de Warframe jouable et une vingtaine de Warframe Prime. Cette espèce de Warframe est déblocable grâce à des missions ou à l’achat.

Warframe est attendu sur les consoles next-gen

Le développeur aurait l’intention d’éditer une version du jeu sur les prochaines consoles. Nous ne sommes pas en mesure pour le moment de préciser sur ça ne sera qu’un simple portable. Ou complètement une version remise au goût du jour avec la futur PS5 et Xbox Series X. Dans tous les cas, c’est dans un bilan annuel que nous avons assimilé cette information. Dans celui-ci, nous apprenons également que les revenus tirés de Warframe sont en légère baisse de 12,2 % par rapport à l’année dernière. Il va s’en dire que les jeux comme Call of Duty : Warzone ou Fortnite y sont pour beaucoup.