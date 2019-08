Nubia Z20 Dual-Screen : Tout ce qu’il faut savoir !

Ce jeudi 8 Août, Nubia présente son tout nouveau flagship qui vient succéder au Nubia X montré au CES 2019. Le point commun entre ces deux modèles est le fait que la marque a jugé bon d’exploiter un second écran dans le dos du smartphone.

Encoche et caméra Pop-up, de l’histoire ancienne

La première chose qui saute directement aux yeux lorsque l’on regarde ce Z20 est le fait qu’on ne trouve aucune encoche et encore moins de caméra motorisée. En effet, la marque veut proposer une immersion totale avec son grand écran FHD+ AMOLED de 6.42’’ borderless incurvé sur les bords. À la place des capteurs avant, Nubia a intégré dans le dos du smartphone un écran tactile de 5.1’’ qui permet d’utiliser le mode selfie et retour vidéo en exploitant les grands capteurs photos arrière.

Nubia Z20 : Un style bien à lui

Pour se démarquer, la conception du smartphone est la plus épurée possible avec un smartphone incurvé sur les bords pour une bonne prise en main. L’utilisation de matériaux nobles comme l’aluminium ou encore du verre saphir pour protéger les modules photos, renforcent le coté premium du produit. Enfin le second écran est parfaitement incrusté dans le dos du smartphone et devient pratiquement invisible en reprenant la couleur du produit lorsqu’il n’est pas sollicité.

Un capteur photo qui rime avec 8k

L’une des grandes nouveautés de Nubia est d’exploiter 3 capteurs photos afin d’avoir un maximum de polyvalence. On retrouve ainsi une caméra principale de 48MP avec une stabilisation OIS, un super grand angle de 16MP et enfin un téléobjectif non pas X2 mais X3 de 8MP. Nubia ne s’arrête pas là car c’est la 1ere marque à proposer la captation en 8K HDR10 mais aussi un mode ultra slow motion à 1920fps soit le double de la concurrence. Du coté du software un nouveau mode pro est disponible avec une fonction macro et super night mode pour réussir vos clichés la nuit.

Un double écran qui va plus loin que la photo

Même si l’une des principales fonctions du 2eme écrans est de pouvoir se prendre en photo et vidéo, Nubia exploite d’avantage cette particularité avec une intégration software poussée. Cet écran est complètement indépendant du reste il peut vous permettre de switcher rapidement pendant votre partie de jeu pour répondre à un message, mais aussi de vous afficher des notifications grâce à sa fonction allways-on display.

Des spécifications haut de gamme à ne plus en finir !

Ce Z20 fait parti des 1ers smartphones à utiliser le nouveau processeur Snapdragon 855+, une version boostée pour encore plus de performance. Pour épauler le SoC, on retrouve 512Go de mémoire en UFS3.0 qui est la norme la plus rapide ainsi que 8Go de ram. 4000 mAh seront utilisés pour alimenter le Nubia, de quoi tenir sans problème une journée avec en plus la recharge rapide 27W.

Disponibilité

Le Nubia Z20 sera commercialisé dans un 1ertemps en Chine à partir du 16 Août et arrivera en Europe en Septembre 2019 pour un prix qui devrait débuter vers les 550€.