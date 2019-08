Nous le savons tous, les diffuseurs continuent leur guerre pour les droits de diffusion du football français et européen. Entre les matchs à l’échelle nationale (Ligue 1), les grands championnats européens et les compétitions européennes, difficile de s’y retrouver… Pour vous aider dans la recherche de l’abonnement qui vous correspond le mieux, Le Café du Geek vous a résumé toutes les informations afin de faire votre choix.

Les matchs en France : Avantage BeIN

Tout comme l’an dernier, BeIN domine la diffusion des matchs nationaux. En proposant son multiplex avec 7 matchs de Ligue 1 Conforama en direct, la chaîne Qatarie continue de proposer le plus large choix de matchs. Viens ensuite Canal+ qui continuera de diffuser les « 3 grosses affiches » à raison de un match par soir du vendredi au dimanche. Ces « trois grosses affiches » seront ensuite disponibles en différé sur les chaînes BeIN.

Pour la Domino’s Ligue 2, BeIN continue de proposer le panel de matchs le plus important. Avec 9 rencontres en multiplex, la chaîne qatarie retransmettra donc 90% des matchs de Ligue 2 en direct. Le dernier match, laissé à Canal+ Sport sera lui aussi disponible en différé sur BeIN.

Enfin, pour la D1 Arkema, l’élite féminine, les rencontres seront elles disponibles sur les chaînes du groupe Canal+. Le diffuseur possède d’ailleurs les droits jusqu’en 2023.

Pour les tarifications, nous retrouvons les prix suivants : L’abonnement au bouquet des chaînes Canal+ est à 19,90€ par mois. L’abonnement à BeIN et Canal+, lui, coûte 39,90€ par mois. Bon à savoir, l’abonnement avec BeIN et Canal+ fait parti du bouquet « Sport ». De ce fait, il offre également l’accès à des chaînes telles que Eurosport. Eurosport permet, entre autres, de suivre les tournois du grand Chelem par exemple.

Les grands championnats Européens : Les problèmes commencent

Autant être direct, il n’existe aucun diffuseur qui possède les droits sur tous les grands championnats européens en même temps. En effet, la Premier League, la Liga, la Serie A et la Bundesliga ne sont jamais tous les 4 ensembles. Le cœur du problème se trouve au niveau du championnat anglais. En effet, cette année, la Premier League retourne chez Canal+. Canal+ a cependant accepté de co-diffuser les rencontres avec RMC Sport.

Enfin, en ce qui concerne les trois autres championnats, à savoir la Liga, la Serie A et la Bundesliga, ils seront uniquement disponibles sur les chaînes du groupe BeIN.

Pour les clients de la Box SFR, l’offre à 38,90€ devient avantageuse dans l’optique où l’on souhaiterait ne manquer aucun match. En effet, cette offre propose un abonnement à RMC Sport, Canal+ et BeIN sport.

Autrement, pour les abonnement plus ciblés, on retrouve l’abonnement RMC Sport à 9€ pour les abonnés de chez SFR ou 19€ pour les non clients.

Compétitions Européennes : RMC Sport est (presque) seul au monde

C’était l’un des gros coup des années précédentes. En arrachant les droits de l’Europa League et de la prestigieuse Ligue des Champions, RMC Sport s’est doté d’un atout considérable pour faire passer la balance en sa faveur. Seul petite « ombre » au tableau avec le fait que Canal+ ait accepté la co-diffusion de la Premier League avec RMC Sport. Ils devront peut-être, en échange, lâcher quelques affiches de cette prochaine saison de Ligue des Champions. Autrement, les compétitions européennes restent du côté du groupe français RMC Sport.

Pour la Ligue des Champions féminine, ici, il faut se poser la question au cas par cas. En effet, les diffuseurs font en fonction des équipes françaises engagées et ne diffusent parfois que les matchs à domicile. Les années passées, BeIN gérait les matchs du PSG et Canal+ ceux de l’Olympique Lyonnais.

Ici, on revient donc aux offres suivantes : l’abonnement RMC Sport à 9€ pour les abonnés de chez SFR ou 19€ pour les non clients.

En bref, quel abonnement me convient le mieux ?

Pour résumer, si vous souhaitez profiter d’un maximum de Football, BeIN est le groupe qui retransmettra le plus de matchs sur toute la saison. En combinant la Ligue 1 et 2 avec la Bundesliga, la Serie A et la Liga, BeIN sport offrira le plus grand nombre de rencontres.

Si vous préférez les grosses affiches chaque soir et le championnat anglais, il faudra alors se tourner vers les offres de Canal+.

Enfin, vous l’aurez compris, pour les compétions européennes, RMC Sport restera le seul diffuseur qui comptera pour vous.