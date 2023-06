Orange Night Run : nuit magique et solidaire pour le Marathon Pour Tous !

Le Café du Geek est fier d’avoir participé à l’Orange Night Run, une course qualificative incroyable pour le Marathon Pour Tous de Paris 2024. Même si notre équipe n’a pas gagné, nous avons terminé la course et sommes ravis de l’expérience.

Un parcours nocturne unique et accessible à tous

Le samedi 17 juin 2023 a marqué le premier marathon en relais mixte organisé de nuit par Orange, avec le soutien de Paris 2024. Près de 5 000 coureurs ont pris part à cet événement, qui a permis à 1 000 runners de gagner leur précieux sésame pour courir le Marathon Pour Tous de Paris 2024.

L’Orange Night Run a été conçue pour être accessible à tous, quel que soit le niveau. Le parcours a traversé les Quais de Seine, passant sous différents ponts emblématiques de Paris, offrant aux participants une ambiance unique grâce au soutien du public tout au long de la route.

Célébrités et engagement responsable

Outre les coureurs du grand public, des célébrités telles qu’Amandine Petit (Miss France 2021), Hervé Mathoux (journaliste sportif) et Matthias Dandois (9 fois champion du monde de BMX) ont également contribué à l’animation de la course.

Dans le cadre de l’engagement responsable d’Orange, les participants devaient apporter des mobiles à recycler pour prendre part à la course. Ainsi, près de 20 500 téléphones ont été collectés et rejoindront le programme « RE » pour être recyclés, réparés ou reconditionnés, s’ajoutant aux 2 millions déjà repris et recyclés depuis 2020.

La réussite de l’Orange Night Run témoigne de l’engouement pour le running et du soutien du public pour des événements sportifs accessibles à tous. Félicitations aux organisateurs et aux coureurs, et en particulier à notre équipe du Café du Geek, pour cette première édition mémorable !

Si vous avez participé à l’Orange Night Run ou si cette course vous intrigue, n’hésitez pas à réagir ou partager cet article.