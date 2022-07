Pourquoi acheter un iPhone 11 reconditionné en 2022 est une bonne idée ?

Les produits reconditionnés cartonnent depuis quelques années, profitant notamment au marché des smartphones. De multiples acteurs spécialisés dans le reconditionnement existent ainsi en France et permettent d’acquérir à moindres coûts des modèles haut de gamme, dont les très célèbres iPhone.

Certideal propose d’ailleurs de très belles offres sur des iPhone 11 reconditionnés, avec des prix très attractifs par rapport au neuf (à partir de 382,99 €). Cette gamme propose d’ailleurs une fiche technique toujours séduisante à l’heure actuelle malgré sa sortie en 2019.

Les avantages du reconditionné chez Certideal

Avant toute chose, sachez que le marché du reconditionné propose de multiples avantages aux acheteurs. Outre des prix attractifs sur des produits restaurés à 100 %, des garanties intéressantes sont de la partie.

Pour ses appareils électroniques reconditionnés (iPhone, Samsung ou encore iPad), Certideal propose notamment d’une garantie durant une période de 2 ans suivant l’achat. À noter, le spécialiste du reconditionnement assure la prise en charge du diagnostic, de la réparation ou du remplacement de l’appareil en cas de problèmes ; tout comme les frais d’envoi pour retourner l’appareil.

En plus de cela, la plateforme française dispose d’arguments intéressants pour les consommateurs, comme le paiement en 3 ou 4 fois ; une expédition de la commande sous 48 heures ; ou encore une garantie satisfait ou remboursé de 21 jours dans le cas où l’achat ne répond pas aux attentes. Concernant le processus de reconditionnement, Certideal annonce que 30 points de contrôle sont effectués sur chaque produit afin d’assurer qu’il est parfaitement opérationnel.

L’iPhone 11, un choix judicieux en 2022

Dans le cas où vous souhaiteriez faire l’acquisition d’un nouvel iPhone sans vous ruiner, le reconditionné est la bonne solution. Le plus intéressant est de miser sur des appareils un peu plus anciens pour profiter des prix les plus attractifs tout en ayant des technologies d’actualités, comme avec les iPhone 11. Certideal propose d’ailleurs l’iPhone 11 à un prix débutant à 382,99 € pour la version avec 64 Go de stockage. L’iPhone 11 Pro se négocie de son côté à partir de 514,99 €, contre 620,99 € pour l’iPhone 11 Pro Max.

Malgré le fait qu’ils soient sortis en 2019, les iPhone 11 profitent d’avantages notables, les faisant valoir comme des modèles toujours d’actualité, de par leur fiche technique. En effet, cette génération profite de la puissante puce Apple A13 Bionic, garantissant des performances suffisantes pour toutes les applications et même les jeux vidéo les plus gourmands. Au niveau de la sécurité, Face ID est bien évidemment de la partie, proposant ainsi une technologie de reconnaissance faciale très efficace pour protéger son smartphone.

Que ce soit avec deux caméras arrière pour l’iPhone 11 ou trois pour les iPhone 11 Pro, la qualité photo et vidéo est toujours d’actualité sur ses modèles. Ces dernières assurent ainsi de capturer souvenirs et moments de vie de façon rapide et réaliste. Du côté de l’écran, l’OLED n’est pas de la partie, mais la qualité de la dalle LCD reste de très bonne facture afin de restituer correctement les couleurs. Dernier point important, propre aux iPhone, le long suivi logiciel d’Apple, garantissant ainsi aux utilisateurs de profiter des dernières versions d’iOS jusqu’à 5 ans après leur sortie.

Pour ceux qui ont un peu plus de budgets, sachez que les iPhone 12 reconditionnés sont aussi de bonnes options. Ils permettent principalement de profiter de deux avantages par rapport aux iPhone 11 : le retour du design à bords plats ; ainsi que la technologie aimantée MagSafe. À titre d’information, sachez que Certideal propose le modèle mini à un tarif avoisinant les 460 € ; le standard les 575 € ; le Pro les 875 € ; et le Pro Max les 910 €.