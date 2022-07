Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 : voici le prix des prochains smartphones pliables Samsung

Les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 approchent à grands pas. Avant la conférence de lancement du 10 août 2022, les deux prochains smartphones pliables de Samsung viennent de voir leurs prix fuiter sur internet. Nous remarquons ainsi que la grille tarifaire est sensiblement plus élevée que la génération précédente, avec une petite augmentation de prix oscillant entre 50 et 80 € en fonction des modèles et configurations.

Voici le prix des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4

La semaine dernière, Samsung est venu annoncer sa prochaine conférence Galaxy Unpacked, datée au 10 août 2022. Pour l’occasion, la firme sud-coréenne annoncera deux nouveaux smartphones pliables : les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. En attendant cet évènement, plusieurs fuites sont venues préciser le prix de ces modèles.

Pour commencer, le site Pricebaba est venu partager le prix du Galaxy Z Flip 4. Nous apprenons ainsi que le nouveau smartphone pliable à clapet serait proposé à partir de 1 080 € dans sa version avec 128 Go de stockage interne, contre 1 049 pour le Galaxy Z Flip 4, soit une augmentation d’une trentaine d’euros. Les déclinaisons 256 Go et 512 Go afficheraient une tarification respective de 1 160 € et 1 280 €.

De son côté, le site Gizpaw a dévoilé que le Galaxy Z Fold 4 avait été repéré en ligne chez un revendeur européen à un prix de 1 864 euros pour sa version 256 Go de stockage et 1 982 € en 512 Go. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 3 était proposé à 1 799 € et 1 899 € pour les mêmes configurations de stockage. Cette nouvelle génération signe ainsi une hausse respective du prix de vente s’élevant à 65 € et 83 €.

Au passage, nous apprenons aussi via le même média que les écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro 2, nommés Buds 3 Pro chez le revendeur, arriveront à un prix de 225,90 euros en trois coloris : blanc, gris et violet.

